Demanen setze anys de presó per a un home acusat de fer tocaments a quatre dones a Manresa

L'Audiència de Barcelona jutjarà el pròxim 25 d'abril un veí de Salelles, de 34 anys, acusat d'agredir sexualment quatre dones l'estiu del 2020, quan sortia de permís de la presó. L'home tenia un règim tercer grau i aprofitava les sortides del centre penitenciari per fer tocaments a dones que trobava pel carrer. La Fiscalia demana setze anys de presó per a l'acusat, així com la prohibició d'aproximar-se a una distància inferior als dos-cents metres de les perjudicades o de comunicar-s'hi per qualsevol via.

Els fets van tenir lloc entre el juliol i l'agost del 2020, quan l'acusat sortia del centre obert, on passava la nit, i en els seus desplaçaments amb bicicleta cap al domicili, per la carretera C-37z, tocava el cul o els pits de les dones amb qui es creuava. L'Oficina d'Atenció al Ciutadà dels Mossos d'Esquadra va arribar a rebre fins a vuit denúncies i es van adonar que en tots els casos hi havia un mateix patró, ja que l'autor actuava sempre als matins i triava dones que caminaven per la via pública.

Dispositiu per capturar-lo

La policia sabia com localitzar-lo perquè normalment sempre feia la mateixa ruta. Aleshores es va dur a terme, amb la col·laboració de la Policia Local, un ampli dispositiu centrat a la carretera C-37z que va permetre aturar, identificar i detenir el presumpte autor dels fets quan circulava amb bicicleta al barri de Tres Creus. Al detingut, amb altres antecedents per robatoris i conducció temerària, se li imputaven inicialment vuit abusos i un intent de robatori amb violència per intentar robar la bossa d'una de les víctimes. Finalment, però, només quatre de les vuit dones afectades han mantingut la seva acusació fins a arribar a judici.

L'escrit d'acusació de la Fiscalia assenyala que l'home va agredir quatre dones en diferents dies i els va tocar el cul sense el seu consentiment. En un dels casos, el fiscal exposa que l'home li va posar el dit a l'anus que, des de la modificació de la Llei Orgànica del 10/2022 del 6 de desembre, és una acció considerada com a violació. D'aquesta forma, apunta que aquests fets són constitutius d'un delicte de violació, tres delictes d'agressió sexual i un delicte de lesions lleus, ja que a una de les víctimes li va donar un cop al maluc.

La Fiscalia demana per a l'acusat set anys de presó per un delicte de violació i tres anys més per a cadascun dels delictes d'agressió que se li imputen, sumant un total de setze anys de presó. A banda, una multa de 360 euros pel delicte de lesions lleus. En concepte de responsabilitat civil, el fiscal reclama una indemnització de 900 euros per a la víctima que va resultar ferida i de 500 euros per a la resta de dones que van patir els tocaments.

