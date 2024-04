Desfilada de moda sostenible per part d'alumnes de Fedac Manresa

Alumnes de Batxillerat de l'escola Fedac Manresa oferiran, divendres a 2/4 de 12 del matí, una desfilada de moda sostenible i una obra artística amb materials reciclats en el marc del projecte Erasmus plus “Sustainability and Creativity” finançat per la Unió Europea, en el qual han treballat amb una escola de Kaunas, Lituània.

La instal·lació artística "Reimagining eARTh: from waste to Wonder" serà una manifestació creativa que utilitzarà exclusivament materials reciclats per transmetre un missatge sobre la importància de la sostenibilitat i la reutilització. Els alumnes manresans i lituans crearan una obra d'art amb la intenció de captivar l’espectador i de convidar-lo a la reflexió sobre l'impacte de l'activitat humana en el medi ambient.

Preparant la mostra / Arxiu Particular

A més, els alumnes donaran vida a la seva visió de la moda sostenible a través d'una desfilada de moda que posarà també de manifest la seva creativitat i el seu compromís amb la responsabilitat mediambiental.

L'acte de presentació serà una oportunitat per admirar les obres d'art dels joves, interactuar amb els alumnes i conèixer més sobre els processos de creació que haurà tingut lloc aquella setmana amb convivència amb els seus companys lituans.