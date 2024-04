Es redueix un 4,5% la contaminació acústica causada pel trànsit a les grans ciutats

Els darrers mapes estratègics apunten que la població exposada a alts nivells de soroll a les grans ciutats ha disminuït un 4,5%, en comparació a les xifres 2017-2022. Les dades les ha fet públiques la directora general de Qualitat Ambiental, Mireia Boya, en el marc del congrés sobre contaminació acústica Acusticat. Segons Boya, la tendència a la baixa en àrees com Barcelona Ciutat s'explica per la instauració de les Zones de Baixes Emissions o el canvi cap a una mobilitat elèctrica.

Un dels temes que s'ha tractat és la combinació entre oci i descans. L'advocada i presidenta de Juristas contra el Ruido, Yomara García, ha alertat que intentar compaginar-ho és un "error" i que preval el dret al descans, un dret fonamental emparat per la llei.

A les grans aglomeracions urbanes i a l'entorn de les grans infraestructures de transport només el 22% de la població gaudeix de nivells de qualitat acústica per sota dels valors considerats com a zona tranquil·la urbana durant la nit -per sota dels 40 decibels- que serien valors equiparables als que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Així es desprèn de la primera avaluació dels últims mapes estratègics de soroll que ha realitzat el Departament d'Acció Climàtica i dels quals se'n publicarà el detall en els propers mesos.

Aquest dimecres, però, en el marc del Vè congrés Acusticat, la directora general de Qualitat Ambiental, Mireia Boya, ha avançat alguns dels indicadors. Els mapes, que es realitzen cada cinc anys, mostren el soroll estructural procedent de les grans infraestructures de transport i grans centres productius.

Tot i que s'observa una millora, "encara estem molt lluny d'obtenir uns nivells de soroll i de qualitat de l'aire satisfactoris a les ciutats, per a la qual cosa caldrien canvis estructurals de llarg recorregut", ha explicat Boya. La directora general ha apuntat la necessitat de "planificar el territori adequadament, afavorir la mobilitat sostenible, renaturalitzar les ciutats, implantar zones de baixes emissions (ZBE) i millorar el transport públic, implantar de manera generalitzada el vehicle elèctric, i apostar pel canvi en el model productiu i de consum".

Dins les zones estudiades, cinc de municipals (Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró i Reus) i set de supramunicipals (Barcelonès, Baix Llobregat I, Baix Llobregat II, Vallès Occidental I, Vallès Occidental II, Gironès i Tarragonès), que engloben 25 municipis i més de 3 milions d'habitants, es manté que la principal font que contribueix al soroll és el trànsit. Mireia Boya ha explicat que el 13,8% de la població està exposada a nivells superiors als objectius de qualitat acústica durant el dia (per sobre dels 65 dB), el 13,5% dels quals per culpa del trànsit viari, i el 24% durant la nit (més de 55 dB), el 23% atribuïble també al soroll que emeten els vehicles. Això suposa una reducció de 4,5% respecte els últims estudis.

A més, el 0,2% de la població està exposada a nivells superiors als objectius de qualitat acústica durant la nit degut a fonts associades al lleure i l’oci nocturn, unes activitats que generen el major nombre de denúncies.