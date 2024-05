L’Ajuntament de Manresa ja ha destinat 2,8 milions dels 3,5 de superàvit

El tancament de caixa del pressupost de l’Ajuntament de Manresa del 2023 va tenir un romanent de tresoreria de 7,2 milions d’euros, dels quals 3,7 milions ja estaven compromesos i calia decidir la utilització dels 3,5 restants.

A hores d'ara només queden per destinar 722.000 euros, que es podrien decidir en el pròxim ple municipal. En l’últim ple municipal es va aprovar la destinació d’1,1 milions d’euros del superàvit.

El regidor d’Hisenda, Pere Massegú, va explicar que els diners aniran a finançar propostes que no havien pogut tenir cabuda a la comptabilitat per manca de fons.

Hi haurà 131.000 euros per a un projecte a desenvolupar en 4 anys d’escriptoris virtuals per a la reconversió del sistema informàtic de l’Ajuntament. Uns 300.000 euros seran per a la remodelació de la pàgina web municipal i per a la constitució de la societat Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires. Es contemplen 120.000 euros més amb destinació al Museu del Barroc, la Festa Major, la Casa de la Música i Manresana d’Equipaments Escènics. Trenta mil euros més seran per subvencions de pública concurrència per a entitats esportives; 25.000 euros a una operació de rehabilitació d’habitatge social; prop de cent mil euros per dur a terme millores al mercat municipal de Puigmercadal. S’instal·laran plaques solars i es construirà un nucli de comunicació vertical.

Cent cinc mil euros s’invertiran en millores en instal·lacions i equipaments municipals, bàsicament per a dotar-los d’alarmes de seguretat i la renovació de projectors. I 185.000 euros seran per reforçar la partida per pagar subministraments de gas i electricitat.

Al ple de març es va aprovar destinar els altres 1,7 milions del superàvit. Prop de 600.000 euros per suplementar partides amb les quals pagar les despeses de subministraments. També, 250.000 euros per afrontar el dèficit de les piscines municipals, 50.000 euros per augmentar l’aportació al Bàsquet Manresa fins a 550.000 euros i 20.000 euros més per al Festival Clam. També hi havia 37.000 euros per a l’estudi pilot del bus del Centre Històric (17.000 euros) i un estudi de mobilitat (20.000 euros); 162.000 per compromisos adquirits i subvencions nominatives; 350.000 euros per al servei de Drets Socials; 80.000 euros per despeses de manteniment i conservació de centres d’educació i 31.000 euros perquè el servei d’Intervenció financés auditories.

Junts i Fem lamenten no haver pogut intervenir

Tant el president del grup municipal de Junts, Ramon Bacardit, com el regidor de Fem Manresa Jordi Trapé van expressar el disgust de les formacions a les quals pertanyen per no haver pogut participar en la decisió de com es distribueix aquesta part del superàvit del pressupost del 2023 de l’Ajuntament de Manresa.

El primer a intervenir va ser Jordi Trapé que va dir que «ja cansa cantarella» de l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem de la importància del diàleg quan, en realitat, «no hi ha voluntat». La prova d’això seria que «nosaltres no hem pintat res» a l’hora de decidir les prioritats per distribuir el superàvit i «ens hauria agradat».

El president del grup de Junts, el més nombrós després del d’Esquerra, va lamentar que es portés a aprovació l’assignació de fons «sense cap mena de diàleg» i en un procés en el qual el grup municipal de Junts «no ha tingut capacitat d’incidir».

Bacardit va ironitzar sobre la possibilitat que sí sigui possible dialogar sobre els 700.000 euros que encara queden per assignar i va advertir que els diners «no es posen en llocs que portin a canvis estructurals». Totes dues formacions es van abstenir en la votació.