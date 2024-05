De la bata blanca a una amb dibuixos i coloraines: així serà la nova indumentària de Pediatria a Sant Joan de Déu a Manresa

De la bata de color blanc de tota la vida a una amb dibuixos en diferents colors sobre un fons blanc, i pantalons de color lila. A partir del juny vinent, la Fundació Althaia començarà a introduir entre els professionals de Pediatria de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa el nou uniforme que lluiran, de manera que el setembre ja el portin tots: metges, pediatres, infermers i auxiliars.

La presentació s'ha fet aquest dimecres al migdia en un acte celebrat a la sala d'actes de l'hospital manresà, que s'ha omplert amb una part dels alumnes i dels centres educatius que participen en el projecte de servei comunitari amb Althaia dut a terme amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics del Bages. Els diners recaptats a través d'aquest projecte, juntament amb altres ajudes rebudes dins del programa de mecenatge de la fundació, han fet possible el canvi d'uniforme, que inclourà confeccionar-ne prop de 200 unitats.

Les quatre professionals amb la bata amb dibuixos i coloraines i els pantalons liles / Oscar Bayona

Un canvi de model que necessita inversió

A l'hora d'explicar el perquè del canvi d'indumentària, s'ha insistit en la paraula humanització. Sílvia Sánchez, cap de Pediatria i de Neonatologia d'Althaia, ha remarcat que "el model assistencial, sobretot a pediatria, ha canviat. És un model assistencial humanitzat. Centrat en el nen i en la seva família. Les nostres instal·lacions són molt antigues. Han quedat molt obsoletes per fer aquest nou model d'atenció i, per això, necessitem actualitzar i modernitzar els espais perquè siguin més amables, no tan foscos, i que el nen es pugui distreure. I també ens cal actualitzar altres coses, com els uniformes. Si les infermeres i els pediatres anem amb uns uniformes de coloraines i els nens es poden entretenir mirant si hi ha un dibuixet, fa que estiguin més alegres, menys estressats, que es puguin distreure. Tota aquesta distracció disminueix l'angoixa i el dolor". Ha parlat d'altres projectes pendents, com la millora de l'escola on van els infants ingressats, i el de la unitat de nounats, on es vol poder oferir un espai adequat per tal que la mare es pugui quedar amb el seu nadó.

Més de 20 instituts i 1.700 alumnes

Fa quatre anys que es duu a terme el projecte de servei comunitari, del qual formen part més de 20 instituts del Bages i el Moianès i 1.700 alumnes que, durant el curs, porten a terme iniciatives diferents per recaptar fons per al projecte de millora de l'atenció d'infants i joves a l'hospital de Manresa. En l'acte d'avui, els 463 alumnes de 3r i 4t d'ESO de deu d'aquests centres que han participat enguany en el projecte han explicat les seves iniciatives.

Al final, s'ha fet la presentació dels nous uniformes de pediatria gràcies als 17.800 euros aconseguits al llarg d'aquests quatre anys mitjançant el citat projecte de servei comunitari. Aquests diners i altres aportacions també faran possible ampliar a un tercer dia la visita dels Pallapupas a l'hospital manresà, de manera que quedaran coberts els tres dies que hi ha quiròfan al servei. Justament un dels Papapupas, el Dr. Gota-Gota, s'ha encarregat de presentar els nous uniformes i d'animar l'acte, on fins i tot hi ha hagut una rua entre les cadires de la sala d'actes de les quatre professionals que duien la nova indumentària i alguns dels alumnes que s'hi han apuntat. La bata té dibuixos de diferents colors: un elefant, un caragol, un arbre, una bicicleta... El lila dels pantalons, ha dit el Dr. Gota-Gota, és el "color de l'apoderament de la dona".

Una col·laboració inèdita

Tant Antònia Raich, directora de Comunicació i Participació de la Fundació Althaia, com Domènec Haro, del Centre de Recursos Pedagògics del Bages, han destacat en l'atenció als mitjans que s'ha fet posteriorment, que la col·laboració entre els instituts i la institució hospitalària amb finalitats solidàries mitjançant un conveni és inèdita. Raich ha recordat que "tot aquest tema de la humanització no està previst en els pressupostos oficials del Departament de Salut, que et dota dels serveis bàsics, però, per fer tot el que va més enllà, necessitem la col·laboració de la ciutadania".

Haro ha explicat que la funció del Centre de Recursos Pedagògics del Bages és que "tots els alumnes de secundària, a 3r o 4t d'ESO, han de fer una activitat de voluntariat", i la de trobar les entitats on dur-les a terme. Va ser fent aquesta recerca que van contactar amb Althaia. Fruit d'aquest contacte va sorgir el projecte, que inclou un taller de salut de professionals d'Althaia als centres de secundària; una visita dels centres a Sant Joan de Déu per conèixer-ne les instal·lacions i els professionals que hi treballen, i una acció de micromecenatge dels respectius centres, que és el que s'ha presentat avui.

A l'escola Fedac Sant Vicenç, va fer una parada i una caminada solidària amb què van aconseguir 670 euros; a l'INS Llobregat, una parada per Santa Llúcia i una per Sant Jordi amb què van aplegar 700 euros; a l'INS Cardener, van sortejar una panera que els va permetre reunir 500 euros. Grupets d'alumnes dels diferents centres assistents han explicat com van idear i portar a terme les seves iniciatives solidàries per aportar el seu gra de sorra per millorar els serveis d'Althaia adreçats als infants i joves. Un treball que els ha ensenyat a treballar en equip, a compartir, a il·lusionar-se i a motivar-se.

A l'acte han assistit el regidor Anjo Valentí i Albert Estiarte, adjunt a la direcció de la Fundació Althaia.

La feina feta fins ara gràcies al projecte de mecentatge

A banda de servir per finançar els nous uniformes de Pediatria i l’activitat dels Pallapupas, els diners aconseguits pels alumnes contribuiran a millorar l’atenció a la unitat de neonatologia que es vol portar a terme. Aquests projectes també seran una realitat gràcies a l’aportació d’altres donants (tant de particulars com empreses, entitats i organitzacions que fan donacions o organitzen esdeveniments solidaris). Des de la posada en marxa del projecte de mecenatge de millora de l’atenció a infants i joves, l’any 2018, i gràcies a aquestes aportacions, s’han materialitzat diferents accions:

Humanització de la ressonància magnètica pediàtrica

Consolidació de l’activitat dels Pallapupas (que ara s’ampliarà)

(que ara s’ampliarà) Unitat d’hospitalització en Salut Mental infantojuvenil

Humanització de l’àrea d’extraccions de sang per a pacients pediàtrics