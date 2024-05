María Victoria Iruretagoyena López de Castro celebra a Manresa 100 anys

María Victoria Iruretagoyena López de Castro, monja de la Congregació Filles de Sant Josep, ha complert cent anys.

Va néixer a Amorebieta (Biscaia-País Basc) el 23 de maig de 1924. Durant la seva vida ha passat per les Comunitats de Girona, Calella, Arenys de Mar, Granollers, Barcelona i Manresa, des del 1990, fent tasques de cuidar nens a les llars d’infants i avis a les residències així com atendre la porteria i el telèfon.

És la major de quatre germanes, amb familiars a Califòrnia, Mallorca i el País Basc. Entre les seves aficions destaca la realització de brodats amb ganxet.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, va visitar María Victoria Iruretagoyena per felicitar-la pel seu centenari i li va lliurar un ram de flors i un obsequi en nom de l’Ajuntament.

La visita va tenir lloc a la Comunitat Filles de Sant Josep, al carrer dels Caputxins, on resideix. L’homenatjada va estar acompanyada per bona part de la família de les Germanes Josefines de Manresa que no es van voler perdre aquesta celebració tan especial.