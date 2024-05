Veïns de la Balconada denuncien robatoris a l’interior de vehicles

Veïns del barri de la Balconada de Manresa denuncien que aquesta setmana han viscut una onada de robatoris a l’interior de vehicles. Diversos testimonis asseguren a aquest diari que els lladres actuen de matinada i destrossen i saquegen els vehicles per endur-se tot allò que troben de valor. Durant els darrers dies, els Mossos confirmen que han rebut dues denúncies per robatori a l’interior de vehicle, però els residents asseguren que hi ha més persones afectades.

En diverses fotografies, els veïns mostren cotxes que han quedat completament destrossats amb el pas dels lladres i demanen un reforç policial a la zona per evitar els robatoris. De fet, asseguren que han iniciat patrulles veïnals per intentar aturar el cop, però consideren necessària l’actuació per part dels cossos policials per millorar la seguretat al barri especialment durant la nit, que és quan tenen lloc els robatoris als vehicles.

Els Mossos expliquen que en aquest tipus de robatoris els lladres sempre solen rebentar les finestres dels cotxes per endur-se els materials de valor que troben a l’interior. També apunten que aquesta setmana han registrat una altra denúncia per robatori en vehicle a la plaça de Sant Jordi de Manresa.

