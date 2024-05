La Bonavista, rere les Bases i sota la Cova, punts preferits per fer un hotel a Manresa

La Bonavista on, quan es va reurbanitzar, ja es va dir que hi aniria un edifici singular; rere l’avinguda de les Bases -sector Concòrdia- i sota la Cova, on ja fa anys que s’havia parlat de fer un hotel. Són tres dels punts que agraden més dels 26 que ofereix l’Ajuntament de Manresa a operadors i inversors per tal d’ampliar l’oferta hotelera de què disposa la capital del Bages, integrada per 130 places, entre les hoteleres, molt limitades, i les dels pisos turístics. Segons el regidor de Turisme, Joan Vila, la ciutat té potencial per acollir-ne 200 més.

Vila, que està convençut que la iniciativa que lidera per atraure hotels a Manresa donarà fruits més aviat que tard, ho atribueix a un canvi de rumb de la política de l’Ajuntament en aquest tema.

Deixar el no sistemàtic

«Quan arribo a la regidoria, una de les primeres coses que faig és anar a veure operadors i els demano com veuen Manresa. Em diuen moltes coses negatives i una d’elles és que no pot ser que tinguin a disposició algú que vol invertir per fer un hotel i que, sistemàticament, se li digui que no. Quan això t’ho diuen una, dues i tres persones, vol dir que alguna cosa no funciona».

Va anar a trobar l’àrea de Territori, «els vaig donar deu emplaçaments on pot anar un hotel i els vaig dir que en busquessin més i que els preparessin per tenir el permís per fer-lo». El resultat és un dossier que recull 26 propostes repartides per tota la geografia manresana, amb edificis ja existents, com l’antiga Cambra de Comerç, la casa Llissach i la casa Torras, i solars, alguns dels quals amb cases o naus obsoletes. També inclou el del xamfrà entre el Passeig de Pere III i la Muralla de Sant Domènec, i la Fàbrica Nova.

Vila destaca que en les 26 alternatives es podran «donar facilitats màximes», per exemple, pel que fa a la llicència, per tirar endavant un projecte hoteler perquè «és compatible amb la llicència per fer un habitatge». De moment, s’ha reunit amb set operadors i inversors. Esmenta que un d’ells és «un dels grans a escala mundial; són nord-americans». També ha proposat als que «ja tenen places hoteleres i que volen invertir i créixer si serien capaços de fer l’hotel abans no vingui algú de fora. Estan al corrent de què estem fent perquè no ho volem fer a esquena seva», puntualitza.

El dossier amb els 26 espais inclou la ubicació, superfície, planejament vigent, sostre potencial, titularitat i algunes observacions. Hi ha espais públics, privats, per fer un hotel a quatre vents, amb mitgeres... «És una primera llavor», valora. Constata que «Manresa, pel que sembla, podria ser mínimament llaminera per poder-hi encabir unes 200 places d’una categoria de 4 estrelles o superior. Hem de tenir en compte que els nostres veïns, Igualada i Vic, en tenen 303 i 313, respectivament; de 3 i 4 estrelles, en el primer cas, i de 4, en el segon, majoritàriament».

La projecció s’ha fet pensant en el turisme professional, «que ve a empreses del territori i busca estar allotjat a ciutat», i «en el turisme de cap de setmana lligat a activitats esportives, perquè tenim equips en lligues que estan molt ben situats i, per tant, porten gent de fora en les competicions que, ara, moltes vegades, han de pernoctar a Terrassa, a Sabadell...». Aquests dos perfils, juntament amb el del turista clàssic i la gent que mouen els àmbits universitari i hospitalari, està convençut que poden omplir 300 places els set dies de la setmana. Remarca que l’objectiu de fer dos hotels urbans d’unes 70-100 places es busca «perquè sigui compatible amb els llits que actualment ja tenim a Manresa. No anem a trinxar res».

A banda dels emplaçaments esmentats a l’inici, Vila cita la Fàbrica Nova, on anirà el projecte universitari i de recerca de la UPC Manresa, i el Centre Històric com dos punts de Manresa que també agraden als inversors.

Els emplaçaments

Els espais que s’ofereixen són els següents: carrer de la Mel (solars i cases; titularitat majoritàriament pública), carrer d’Arbonés-Llops (solar i casa; titularitat majoritàriament pública), carrer de les Piques (casa Torras, titularitat privada), carrer d’Amigant (casa Amigant, propietat municipal), plaça de Valldaura (casa Torres de Bages Argullol; propietat privada), plaça Llissach (casa Llissach, privada); entre el passeig del Riu i la Cova (edificacions i horts; privada); plaça del Pedregar (antiga Cambra de Comerç; privada); Passeig-Muralla (solar del xamfrà; privada), Passeig del Riu-Muralla de Sant Francesc (naus; privada), Fàbrica Nova (pública), Bonavista (pública), plaça de l’Onze de Setembre (aparcament i cases afectades pel PMU; privada), carrer de la Cerdanya (solars i edificacions; privada), plaça de Prat de la Riba (solar; privada), camí dels Tovots (solars i edificacions; privada), avinguda Universitària (solars i horts; privada), La Parada (solars; privada), torre Carreres (privada), fàbriques del Riu (Farinera, Polvorers; privada), Auxiliar Tèxtil (carretera de Vic; propietat de la Sareb), carrer de la Concòrdia (dos solars de Forum), carrer de l’Apotecari (solar, privada), Muralla de Sant Francesc (solar i edificacions; privada), carrer de la Pau (solar; propietat de la Sareb), carretera de Cardona (naus; privada).

