Un breu temporal porta calamarsa i provoca inundacions a Manresa

Un breu temporal ha portat pluja intensa i calamarsa aquest dimecres a la tarda al Bages. Pels volts de 2/4 de 5 de la tarda una tempesta carregada de llamps, trons, vent i calamarsa ha sacsejat part de la comarca. A Manresa la pluja ha inundat el túnel de la Indústria, que ha estat tallat per la Policia Local. Segons les tres estacions de Meteoclimàtic, a la capital del Bages el temporal ha deixat entre 15,7 i 28,4 l/m2 d'aigua en menys de mitja hora.

La tempesta d'aquest divendres també ha portat calamarsa a la capital del Bages, encara que les pedres no han estat de grans dimensions.

A la capital del Bages, el temporal ha agafat per sorpresa molts vianants que passejaven per zones cèntriques com el passeig Pere III. El tram de la plaça Neus Català, per exemple, s'ha convertit en un rierol on la circulació s'ha complicat en gran manera per als vehicles que hi passaven.