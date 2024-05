La pluja irromp en una Festa del Riu de Manresa que concentra els actes al parc de Josep Vidal

Es presenta com la gran festa de l’economia social i solidària a la Catalunya Central. És la Festa del Riu de Manresa que, enguany, concentra els actes al parc de Josep Vidal. Avui divendres, primera de les dues jornades de la festa, aquest emplaçament entre la llera del riu i el Passeig del Riu s'ha demostrat com un espai ideal per a les activitats musicals. Llàstima que la tempesta que ha caigut a la tarda ha obligat a anul·lar els concerts i l’exposició previstos a partir de 2/4 de 8 del vespre.

Al migdia, el parc s'ha omplert d’estudiants de 6è de primària a 4t d’ESO en la final del RockinFest, un projecte de formació musical impulsat per la Casa de la Música on alumnes de centres educatius de la comarca, principalment de secundària, aprenen a tocar un instrument, a tocar en grup i a actuar en directe. Enguany, hi han participat tres centres: l’Institut Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós de Bages, l’Institut Escola Barnola d’Avinyó i l’Institut Manresa Sis. En cada institut s'hi han format entre deu i quinze grups, dels quals han arribat al concurs dos de cadascun, que són els que han actuat.

Una de les actuacions del RockinFest, per on han passat sis grups / Oscar Bayona

Sis concerts

Han pujat a l’escenari muntat per a l’ocasió, amb pluja inclosa durant una estona, Diamants, amb el tema de Rihanna Diamonds, i Sunshine, amb la canço d’Amy Winehouse Back to Black, de l’Institut de Sant Fruitós; Elajax, amb Marry You, de Bruno Mars, i Los Pibes, amb Dance Monkey, de Tones and I, del centre d’Avinyó, i Sixman i The Balds, de l’Institut Manresa Sis. Els primers, han interpretat Fins que arribi l’alba, d’Els Catarres, i els segons, Can I Get It, d’Adele.

Després de les actuacions, que han estat molt aplaudides i ovacionades pels assistents, i de la deliberació del jurat, ha estat el moment de donar els premis. El tercer consisteix en l’enregistrament d’un tema en un estudi de gravació. L'ha guanyat Elajax. El segon, que s'han endut Los Pibes, inclou l’enregistrament d’un tema en un estudi amb un videoclip inclòs. El primer, l’estada d’una setmana als campaments musicals Camp Festival, ha estat per a The Balds.

Ha conduït l’acte Ernest Coma Corderroure i han format el jurat: Andrea Puig, guitarrista de Ginestà i directora del Camp Festival; Gerard Sala, pianista de Ginestà i professor del Camp Festival; la manresana Laura Poulain, que es dedica a la docència i també té un projecte musical com a cantant i compositora; Núria Búdia, que en solitari porta el nom artístic de Buds i forma part de la banda manresana Run Out the Closet, i Dani Castellano, director de la Casa de la Música de Manresa.

Xerrada de Luis González Reyes / Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central

Canvi de plans

A la tarda, la xerrada amb l’enunciat Una proposta decreixentista per desarmar el col·lapse s'ha hagut de traslladar a l’Espai Cooperatiu l’Òrbita, l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, al carrer del Bruc, a causa de la tempesta. El local s'ha omplert per escoltar Luis González Reyes, doctor en ciències químiques, membre d’Ecologistas en Acción i coautor de l’informe Transició ecosocial a Catalunya. Les actuacions musicals i l’exposició que hi havia seguidament s'han anul·lat.

Els equips tapats amb lones al parc de Josep Vidal, després de la tempesta de la tarda, que ha fet anul·lar actes / EDUARD VEGA

Demà, hi ha la segona jornada de la Festa del Riu, que organitzen l’Ajuntament, l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i la Casa de la Música de Manresa.