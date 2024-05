L’ExpoBages més gran dels últims anys omple el centre de Manresa en l’inici d’un cap de setmana de fira

«Estem contents, perquè hem crescut en nombre d’expositors i això està tenint un retorn amb el públic que ve». Són les primeres impressions del regidor d’Empresa, Turisme i Coneixement de Manresa, Joan Vila, sobre l’ambient d’aquest dissabte al matí a l’ExpoBages, que ha incorporat una vintena més de parades (fins a 130) i ha ampliat cap a un 20 % l’espai firal. Cap a les 11, tant el passeig, on hi ha l’automoció i els estands, com la plaça Sant Domènec, on hi ha l’espai tecnològic (el TecnoBages), ja eren ben plens (sense atapeir-se), i amb previsions d’omplir-se encara més aquesta tarda i demà.

L’Expo ja fa uns dies que ha arrencat amb diverses activitats i propostes del TecnoBages adreçades a professionals, però el tret de sortida oficial arribava aquest matí amb l’acte institucional d’obertura i el recorregut per tota la Fira. Ha inclòs l’entrega del premi Pollet d’Or, que en cada certamen es lliura en reconeixement a la projecció que una empresa, persona o entitat ha fet de Manresa, i que enguany s’ha donat a l’empresari manresà president de Pimec Catalunya Central i conseller delegat del grup Aquacenter, Esteve Pintó. Hi han participat el director general de comerç de la Generalitat, Jordi Torrades, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, que han coincidit a lloar l’emprenedoria del premiat i el seu compromís amb el teixit econòmic i empresarial de la comarca. Unes paraules i un premi que Pintó ha entomat «amb un gran honor» per «un reconeixement no buscat, però molt valorat», i que ha volgut fer extensiu «a la labor de tot l’equip» amb qui treballa. Ha remarcat aquesta feina en grup i «la cultura de l’esforç» com a valors que va aprendre de petit amb el seu pare, i que l’han portat a la premissa que «si vols anar lluny, ves en equip».

La fira continuarà aquesta tarda i tot demà amb activitats i propostes per a tots els públics, i especialment per a infants i joves en el cas del TecnoBages, que en la seva quarta edició no només s’ha consolidat sinó que està en vies d’expandir-se i créixer.