Quatre nits de robatoris a l’interior de vehicles posen en alerta la Balconada

Veïns del barri de la Balconada es mostren preocupats pels darrers robatoris a l'interior de vehicles a la zona. Des del dissabte de la setmana passada, s'han viscut quatre nits d'actes vandàlics en els cotxes aparcats a l'exterior. L'últim cas va ser la matinada d'aquest divendres, amb dos cotxes danyats que se sumen als tres més que els consten als Mossos d'Esquadra des del 18 de maig. Davant dels robatoris, els afectats demanen un reforç de la vigilància policial, així com una millora de la il·luminació nocturna al barri. Per la seva part, l'Ajuntament ha assegurat que ja s'ha incrementat el patrullatge a la zona.

El president veïnal, Juan Carlos Calchero, explica que els robatoris han incrementat "de forma preocupant" al llarg d'aquesta darrera setmana. Han estat quatre dies en què alguns veïns s'han llevat amb els cotxes totalment destrossats, amb els vidres trencats i l'interior regirat. "El fet que hagin tingut lloc en nits força seguides ha provocat que els veïns tinguin por de deixar els seus vehicles a l'exterior", destaca el president, que afegeix que el darrer incident de la passada nit de divendres augmenta el temor que la situació es cronifiqui. Aquest va tenir lloc al carrer Josep Guitart, amb un total de dos cotxes afectats.

Un altre membre de l'entitat veïnal, Lluís Roca, destaca que els lladres actuen sempre de matinada i destrossen i saquegen els vehicles que troben aparcats a l'exterior. En alguns casos, explica que trenquen els vidres i s'emporten els objectes de valor que troben a l'interior, però, en altres casos, diu que roben els recanvis del vehicle, retrovisors, radiocassets, focus o altres materials. "Això ens fa pensar que al darrere dels robatoris hi pot haver dos grups; un que actua per pur vandalisme a l'hora de robar objectes de valor i un altre de més especialitzat en aquest tipus de delicte que utilitza el material robat per revendre'l", posa en relleu. També assenyala que un altre dels patrons de conducta dels lladres és que roben sobretot als cotxes de la marca Seat i Kia.

Demanen més vigilància i més il·luminació

Davant de l'increment de casos, l'associació de veïns demana un reforç de la vigilància policial a la zona per combatre el vandalisme. Consideren que la presència policial actual és insuficient per aturar els robatoris. "Els lladres actuen amb total impunitat perquè no hi ha ningú que els vigili", lamenta Roca, que diu que això ha provocat que alguns veïns arribin a plantejar-se per un grup de WhatsApp crear patrulles veïnals de vigilància amb l'objectiu d'enxampar els lladres in fraganti i alertar la policia. Amb tot, el president assegura que ja han traslladat la seva inquietud a l'Ajuntament. De fet, fonts del consistori indiquen que tenen coneixement dels casos de robatori i han incrementat la vigilància policial a la zona.

Una altra de les reivindicacions dels veïns per evitar els robatoris és la millora de la il·luminació nocturna al barri, ja que en la majoria dels casos els incidents han tingut lloc en punts amb una llum escassa. "Hi ha llocs molt foscos que propicien aquest tipus d'actes vandàlics", assegura Roca, que també indica que un altre dels problemes és la manca de garatges per guardar els vehicles al barri. "Molts veïns es troben que han d'aparcar els cotxes al carrer, una qüestió que fins ara no suposava cap inconvenient, però que ara els afecta directament amb els darrers casos de robatoris".

