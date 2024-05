Esteve Pintó dedica el Pollet d’Or «a la labor d’equip»

L’empresari manresà Esteve Pintó, president de Pimec Catalunya Central i conseller delegat del grup Aquacenter, va ser ahir al matí el protagonista de l’acte institucional d’obertura de la fira, després que enguany ha estat guardonat amb el Pollet d’Or, el premi anual de l’ExpoBages que reconeix la projecció que han fet de Manresa empreses, persones, o entitats.

Emprenedoria, esforç, visió de futur, compromís amb el teixit econòmic i empresarial de la ciutat i la comarca, i la seva aposta per la sostenibilitat, van ser algunes de les virtuts de Pintó que es van posar de manifest en l’entrega del premi. Unes lloances que arribaven amb els parlaments de la presidenta de la Cambra de Manresa, Sílvia Gratacòs; del director general de comerç de la Generalitat, Jordi Torrades; i de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que van encapçalar l’acte institucional d’obertura de la fira.

Unes paraules i un premi que Pintó entomava «amb un gran honor» per «un reconeixement no buscat però molt valorat», i que va voler fer extensiu «a la labor de tot l’equip» amb qui treballa. Va remarcar aquesta feina en grup i «la cultura de l’esforç» com a valors que va aprendre de petit amb el seu pare, i que l’han portat a la premissa que «si vols anar lluny, ves en equip».

L’anècdota premonitòria

Un cop acabat l’acte, i a tall d’anècdota, Pintó va explicar que fa cosa d’una setmana, «un ocellet acabat de néixer» va caure d’un niu al terrat de casa seva, i ell mateix se n’ha fet càrrec resguardant-lo en una capsa i alimentant-lo amb unes pinces a base de cucs. «Ara ja menja sol», explicava, però s’esperarà uns dies «perquè acabi d’agafar forces per volar» abans d’alliberar-lo. En to de broma, explicava que s’ho ha pres com una premonició, perquè ha estat «una experiència única» que ha coincidit en el temps amb el lliurament que se li ha fet del Pollet d’Or.

Una fira dinàmica

El premi es va integrar en l’acte inaugural de l’ExpoBages que es va fer a la plaça Sant Domènec amb presència de diversos representants institucionals de la ciutat i la comarca, i en el qual es va reivindicar la bona salut que té actualment el certamen.

L’alcalde, Marc Aloy, va destacar «el dinamisme» d’una fira que està en expansió, amb més estands i espai que l’any passat, i va recordar l’encert d’haver-la traslladat al centre, ara fa deu anys. Per la seva banda, Gratacòs va dir que s’ha més que consolidat «som un esdeveniment de referència» a tota la comarca.