L’ExpoBages consolida el lligam amb infants i joves atrets per la tecnologia

La 42a edició de l’ExpoBages, que se celebra aquest cap de setmana a Manresa, constata més que mai l’interès creixent que desperta entre joves i famílies amb nens l’espai dins del certamen dedicat a les noves tecnologies. Després de quatre anys d’existència, el TecnoBages va tornar a omplir ahir la plaça Sant Domènec, on desenvolupa les activitats, i va evidenciar la seva consolidació com a proposta totalment integrada al certamen. «Veiem que té una molt bona resposta per part del públic i hi hem de continuar apostant», assegurava ahir el regidor d’Empresa, Turisme i Coneixement de Manresa, Joan Vila.

El TecnoBages és un afegit més a la bona marxa que està tenint fins ara aquesta edició del certamen, tot i el xàfec que divendres a la tarda en va esmorteir l’arrencada. Ahir, passeig i plaça eren ben plens, i Vila en feia un balanç positiu. «Estem contents, perquè hem crescut en nombre d’expositors i això està tenint un retorn amb el públic que ve». Enguany, s’incorporaven una vintena més de parades (fins a 130) i s’ha ampliat cap a un 20 % l’espai firal.

També creix el TecnoBages, enguany amb quatre àmbits a Sant Domènec, on s’ofereix una varietat d’activitats i propostes que tenen la tecnologia com a eix central, amb experiències de realitat virtual, simuladors, jocs interactius, o tallers d’aprenentatge i ciència per a infants.

La plaça s’omplia ahir d’un ambient familiar per acompanyar els més menuts a viure experiències amb un escape room de Gaudire, que proposava trobar un antídot contra un meteorit infectat amb el guiatge d’una tauleta tàctil i la superació de proves mitjançant l’ús de les noves tecnologies. També els més petits podien participar en un taller científic o observar un planetari, participar en un taller de robòtica, o veure un espectacle de màgia també lligat a la nova tecnologia. I en paral·lel, un públic ja més adolescent experimentava amb ulleres de realitat virtual per construir un tetris o una muntanya russa amb peces flotants, jugar a videojocs o amb simuladors diversos, participar en un taller de reparació d’objectes, o descobrir com ha evolucionat Catalunya des de la Revolució Industrial mitjançant la realitat virtual i pantalles interactives des d’un bus del Museu Nacional de la Ciència i la Tecnologia de Catalunya.

L’interès per aquestes activitats constata l’èxit que està tenint el TecnoBages «com a tret distintiu a la fira», segons destacava el gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, com a organisme coorganitzador de la Fira (amb l’Ajuntament i la Cambra de Comerç), Albert Tulleuda. «Aporta un extra a la fira, i ens està funcionant molt bé», admetia.

Ell mateix explicava que durant la setmana, el TecnoBages ha ofert «propostes divulgatives adreçades a un públic més adult, d’instituts o universitaris, però dissabte i diumenge busquem una part més participativa i familiar, amb ganes de tastar realitats virtuals i de popularitzar la tecnologia». Parla de propostes adreçades especialment a un públic infantil o jove que, alhora, «permet acostar aquests col·lectius a la fira», tenint en compte que sense el TecnoBages, «potser no vindrien o no vindrien tant, i això es fa evident amb la tipologia de persones que veiem a la part més comercial de l’ExpoBages, i la que hi ha a la plaça Sant Domènec».

També en destaca el vessant divulgatiu que es dona al certamen. «Volem que el TecnoBages sigui una eina integral, on hi hagi formació, conferències, ponències, i que també tingui una part estrictament lúdica».

L’ExpoBages també inclou un ampli espai dedicat a l’automoció, situat al llarg del passeig de Pere III, des de la plaça Onze de Setembre i fins a Crist Rei. I entremig dels vehicle i la plaça Sant Domènec, s’ubiquen la resta d’estands amb una oferta variada de productes i de serveis. Avui es podrà visitar des de les 10 del matí i fins al vespre, i es mantindrà l’oferta d’activitats d’ahir.