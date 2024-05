L’automoció ja no ven a l'ExpoBages, però hi fa negoci a mitjà termini

L’automoció continua sent un dels pals de paller de l’ExpoBages (enguany i havia 13 concessionaris i 23 marques diferents), però en uns termes ben diferents als de fa uns anys. Ara, el sector ja pràcticament no hi ven de forma directa, però continua aprofitant la fira per fer negoci, amb contactes que s’espera que donin els seus fruits un temps més tard.

Les impressions per part dels concessionaris consultats ahir per aquest diari sobre l’edició d’enguany de la fira eren bones perquè l’afluència de públic ha estat molt notable, i si bé pràcticament no es va tancar cap venda, hi ha esperança de fer-ho en els propers dies a partir dels contactes que hi va haver. I és que, ja se sap que «aquesta fira és més de contactes que de compravenda», explicava Josep Silva, assessor de la marca Kia, d’Eix Motor de Manresa. «Ja fa temps que es nota aquesta tendència», afegia, «però l’experiència ens diu que cap al 40% dels contactes fets s’acaben convertint en vendes».

«Hi ha moltíssima gent i es mira bastant el producte, però cada cop és més difícil tancar les operacions aquí mateix i el mateix dia», sostenia en aquesta mateixa línia el director comercial de Motorcat Premium (Volvo), Xavier Pérez. Però «la veritat és que vas aconseguint contactes i al llarg de les properes setmanes vindran al concessionari».

Pérez considera que «les fires com a punt de venda directa són un format que està desfasat. Caldria donar-li una volta i buscar altres alternatives». De tota manera, «hi ha fires, i fires socials, i per a nosaltres, que som de Manresa, aquesta és una fira social, i això implica que s’hi ha de ser perquè formes part de la ciutat. En canvi, aquest any no hem anat a la Fira d’Artés». Admet que, en el fons, «això és beneficiós perquè a la teva ciutat et coneixen», i això pot afavorir les vendes. Per altra banda, apunta que «no és el mateix vendre un cotxe d’ocasió, que ja tens al moment, que un cotxe nou que has de personalitzar».

El director comercial d’Accessoris Manresa (Suzuki), Joel García, explicava que «la setmana abans de la fira, les vendes s’aturen i no es reactiven fins a la setmana posterior». I és que, «la gent aprofita la fira per venir a veure els vehicles, s’ho rumien i d’aquí a uns dies ja decidiran què fan», amb la possibilitat que comprin.

Cap a les zero emissions

Els responsables dels concessionaris coincideixen en la demanda cada cop més disparada de vehicles de baixes o nul·les emissions en detriment dels de gasolina, i sobretot, dels motors dièsel. De fet, la marca Volvo, per exemple, ja no en fabrica. En canvi, «aquesta és la primera fira en què la gent ens demana cotxes cent per cent elèctrics», explicava Xavier Pérez, de Motorcat Premium. «Encara hi ha moltes llacunes i desinformació, però per això estem aquí. Hi ha gent que d’entrada és reàcia, però quan els informes s’acaben convencent».

Segons Josep Silva, d’Eix Motor, «es tendeix a demanar vehicles elèctrics». Diu que «encara hi ha por a la bateria, als punts de càrrega, a l’autonomia..., i per això amb molts dels contactes quedem per fer proves entre setmana. Volen una informació de tu a tu, i molts es convencen». Quant al gasoil, «està passant a la història», i de gasolina «se solen vendre models petits, i com a segon vehicle».

En el cas de Joel Garcia, d’Accessoris Manresa, «només venem híbrid, que és el que més ens demana la gent». Diu que l’elèctric «encara és molt nou i hi ha molta incertesa. La gent està acostumada a tenir cotxes que li durin 8 o 10 anys, i amb un d’elèctric no saps quant et durarà la bateria». n