Comuns a Manresa admet que no anar plegats amb Podem els ha penalitzat

Anna Querol, cap de Comuns a Manresa, va lamentar, anit, tal com ja havia fet amb els resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya a la capital del Bages, «el perillós augment de l’extrema dreta i de la dreta extrema, que Manresa també viu». Comuns van quedar per sota de Podem, partit amb el qual, si haguessin anat junts, haurien passat al davant de Vox, cinquena força més votada. Admetia que «és evident que la desunió i el trencament no ajuden ningú».

Querol va destacar la dificultat de fer una lectura en clau manresana d’unes eleccions europees. Dit això, va posar l’accent en la baixa participació. «Ens ho hem de plantejar. Entenem que hi ha una desafecció política massiva i cap a la política europea pel desconeixement de què és el Parlament Europeu, i també hi ha un esgotament electoral». Posava en relleu que «les províncies amb més baixa participació són les catalanes».

Insistia en la idea que «el que estem veient és un augment terrible de l’extrema dreta i de la dreta extrema» i que «ens toca una etapa de resistir i de fer front a aquesta onada terrible».

Subscriu-te per seguir llegint