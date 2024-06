Junts i PSC es reparteixen el mapa de barris de Manresa

El mapa de barris de Manresa després de les eleccions europees de diumenge mostra una ciutat dividida gairebé exactament per la meitat entre Junts i PSC.

Totes dues formacions es van imposar a nou sectors de la ciutat, els exconvergents majoritàriament a la part nord de la capital del Bages i els socialistes al sud.

Junts va guanyar al Passeig i rodalies, a la Plaça Catalunya, al Poble Nou, a la Carretera de Santpedor, a Vic-Remei, a Cots-Guix-Pujada Roja, a la Mion-Puigberenguer, a Farreres-Suanya-Pont Nou i a Viladordis.

Els socialistes van ser els més votats als seus feus tradicionals com Sant Pau, el Xup, la Font dels Capellans i la Balconada i, també, a la Sagrada Família, les Escodines, el Barri Antic, Cal Gravat i Valldaura.

La distribució de Junts majoritàriament al nord de la ciutat i dels socialistes al sud és clara amb excepcions com els nuclis dispersos de Farreres-Suanya-Pont Nou, que ocupen molt territori amb poca població, i de Viladordis.

D’altra banda, si els socialistes haguessin guanyat a Vic-Remei s’haurien imposat a tot el Centre Històric.

El resultat barri a barri de Manresa / REGIÓ7

Dues seguides sense Esquerra

Es confirma que el mapa de resultats per barris a Manresa va perdent colors. El de les eleccions al Parlament de Catalunya de febrer del 2021 repartia l’hegemonia als diferents sectors de la ciutat entre Junts, PSC i Esquerra. El passat mes de maig, entre Junts i el PSC van deixar els republicans sense cap feu. I diumenge va passar el mateix, tot i que es tractava d’uns comicis europeus i no al Parlament de Catalunya.

Si es fa la comparativa amb les anteriors eleccions europees, Esquerra tampoc va aconseguir imposar-se a cap barri de la ciutat el 2019.

Se’ls van repartir entre Junts i el PSC, però d’una forma força diferent que ara. Fa cinc anys, el PSC va ser la força més votada a quatre barris no a nou. Es va imposar als seus feus tradicionals com el Xup, Sant Pau, la Font i la Balconada.

Així que diumenge va afegir a la llista Cal Gravat, la Sagrada Família, les Escodines, el Barri Antic i Valldaura, imposant-se en barris on feia temps que no hi havia una victòria socialista.

Dels nou comicis europeus celebrats fins ara, Junts ha guanyat en nou ocasions i el PSC en dues. Cap de les altres formacions ha obtingut la victòria en els darrers 37 anys.

Esquerra va ser la segona força a les eleccions al Parlament Europeu del 2019 i el PSC ocupava la tercera posició.

Junts va aconseguir 13.592 vots (42%), Esquerra va rebre 7.681 suports (24%) i el PSC, no va arribar a cinc mil, concretament 4.945 (15%).

Cinc anys més tard, Junts es manté com la força més votada amb 5.852 vots (28%), el PSC passa a ser la segona força amb 5.514 vots (26%) i ERC és la tercera amb 3.812 vots (18%).

A banda de l'intercanvi de posicions entre republicans i socialistes es pot observar com ha disminuït la diferència entre el primer partit i el segon. Mentre que fa cinc anys hi havia sis mil vots de diferència i 18 punts percentuals, diumenge hi va haver tres-cents vots i escaig i un percentatge molt igualat.

Subscriu-te per seguir llegint