Junts per Manresa considera que l'elevada abstenció els ha perjudicat

A la seu de Junts per Manresa, al passeig de la República, han començat a endreçar el local, a tancar llums i portes poc després de les 11 del vespre, quan s’han conegut els resultats oficials de la votació. No hi havia cares llargues, però tampoc d'entusiasme. El cansament de fer el seguiment d'haver de fer el seguiment de tota la jornada electoral també feia efecte.

Tot i així la presidenta de la formació al Bages, Eulàlia Sardà, acompanyada per la presidenta de Junts a Manresa, Lluïsa Tulleuda, es mostraven satisfetes per haver mantingut la representació a Europa. A la seu de Junts hi havia simpatitzants, militants, regidors i el cap del grup municipal a l’Ajuntament de Manresa, Ramon Bacardit.

Per una banda, Junts ha guanyat a Manresa amb 5.852 vots, però per l’altra ho ha fet amb 15 punts menys que les darreres europees. Tant Sardà com Tulleuda han considerat que l’elevada abstenció els ha castigat. Fa cinc anys, a les europees del 2019 hi va haver una participació del 61%. En aquest cas van coincidir amb les eleccions municipals. A les d’ahir, es va quedar en el 40,4%. «És l’únic partit català que no anava en coalició, i això té mèrit», han dit. «Però estem contents perquè veu a Europa en tindrem. Mantenim la representació».

Segons Sardà, «al Bages hem mantingut la posició, i això vol dir que som forts». Per la seva part Tulleuda ha recordat que encara no fa un mes hi va haver eleccions al Parlament. Això, sumat al fet que «costa que la gent entengui la importància d’unes europees», ha provocat que hi hagi una elevada abstenció.

Junts per Manresa ha criticat que no es fessin coincidir les eleccions al Parlament i les europees que es van celebrar ahir.