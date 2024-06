El PP es congratula que dobla vots a Manresa respecte a les europees de 2019

Josep Lluís Javaloyes, president del PP a Manresa, es va mostrar «satisfet dels resultats del partit popular en l’àmbit nacional i europeu, i també a Manresa, on hem doblat en vots i triplicat en percentatge» respecte a les anteriors eleccions europees, de manera que «ens situem a Manresa com a quarta força més votada».

Va comentar que «és preocupant l'increment de la ultradreta. Això demostra que les polítiques d'immigració no són les correctes», i també «és preocupant la desafecció, amb una abstenció del 65%, fet que demostra que la gent, al final, s’adona que el seu vot és una eina que utilitzen altres partits». Hi afegia que «és una llàstima que no s’entengui la importància d'aquestes eleccions, que són molt decisives i ens afecten molt directament».

Subscriu-te per seguir llegint