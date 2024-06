El PSC celebra la consolidació del seu segon lloc a Manresa

Satisfacció, anit, a la seu del PSC a Manresa, on es van viure dues parts durant la vetllada electoral. Una primera amb els interventors i apoderats portant les dades, i una segona, bastant més tard, amb membres del partit esperant els resultats passades les 11 de la nit. Anjo Valentí, primer secretari del PSC a la capital del Bages, va celebrar «que tenim molts bons resultats. Consolidem l’evolució dels aconseguits en les eleccions al Parlament de Catalunya. Vam quedar segons i consolidem aquesta posició». Esmentava que en col·legis electorals com la Sèquia, «on feia temps que no hi havia una victòria socialista, hem guanyat».

Remarcava que el percentatge aconseguit significa que «recuperem la nostra mitjana més favorable d’entre el 25 i el 30%, que és quan havíem quedat sempre segons o primers, en el cas del 2004 i el 2009, que van ser les últimes que vam guanyar, fins que comença el Procés».

Quant a l’abstenció, la tercera més alta des del 1987, Valentí va admetre que «sempre diem que hem de reflexionar i no ho fem, i jo crec que aquí ja no valen més excuses perquè va lligat amb l’augment dels partits d’extrema dreta. Va lligat a l’electorat més polaritzat que, de vegades, és el que està més motivat per anar a votar». També atribuïa la baixa participació al «cansament» dels electors; «fa poc més d’un mes que vam votar el Parlament».

