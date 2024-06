Manresa homenatja Dolores Bolance Delgado pel seu centenari

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i la regidora de Drets Socials i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa, Mariona Homs Alsina, van visitar dilluns Dolores Bolance Delgado, per felicitar-la pels seus cent anys i li van lliurar un ram de flors i un obsequi en nom del consistori.

La visita es va fer al pati de l’Hospital de Sant Andreu, on en aquests moments es troba ingressada per una caiguda. Durant la celebració va estar acompanyada per familiars i professionals del centre que no es van voler perdre aquest homenatge tan especial.

Dolores Bolance Delgado va néixer el 10 de juny de 1924 a Fuente Palmera (Córdoba). Fa 20 anys que viu a Manresa, abans va viure a Castellbell i el Vilar.

Té un fill (difunt), una neta i una besneta, dues germanes i un germà. La seva vida laboral sempre l’ha exercit ocupant-se de les feines de la llar. Entre les seves aficions en destaca fer ganxet.