La Fundació Germà Tomàs Canet organitza a Manresa una jornada pel Dia Internacional de les Persones Refugiades

La Fundació Germà Tomàs Canet, que a Manresa gestiona el Programa d’Atenció a Persones Refugiades que es porta a terme a la Llar Sant Joan de Déu, organitza el pròxim dijous 20 de juny la jornada Fem refugi, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Refugiades.

Es tracta d’una jornada gratuïta i oberta a tothom, que tindrà lloc de 9 del matí a 1 del migdia a la Llar Sant Joan de Déu (carrer de les Saleses 16-18) i que inclourà una visita a les instal·lacions de la Llar, que han estat recentment reformades. Donat que l’aforament és limitat és necessari fer inscripció a través d’aquest enllaç.

La jornada servirà per compartir testimonis de persones refugiades, institucions i entitats socials que treballen amb aquest col·lectiu. Es parlarà de quin és l’impacte dels programes de refugi a Manresa, quins reptes afronten les persones refugiades i com es pot millorar la seva acollida. També hi haurà una taula rodona on persones refugiades explicaran la seva experiència en primera persona.

La jornada compta amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Manresa, Creu Roja, la Fundació APIP-ACAM, Ahead Barcelona Healthcare Architecture, Refugees Welcome, People Help i Coordinadora Mentoria Social.

La Fundació Germà Tomàs Canet

La Fundació Germà Tomàs Canet és una entitat sense ànim de lucre nascuda l'any 1989 per iniciativa de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, que acompanya a persones que es troben en situació de vulnerabilitat o exclusió social. Amb més de dues mil persones ateses cada any, la Fundació està consolidada i té seus a les localitats de Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Lleida i Manresa, gestionant diferents programes i recursos al servei de les persones més vulnerables.

L'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu

L'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una institució sanitària i social sense ànim de lucre i de caràcter internacional amb la missió de tenir cura i acompanyar col·lectius que travessen situacions de vulnerabilitat, situant-los en el centre, vetllant per la seva dignitat i atenent la dimensió física, psicològica, social i espiritual de les persones.