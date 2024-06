La revetlla infantil sense petards de Manresa celebra 25 anys amb el primer grup que hi va actuar

La revetlla infantil sense petards de Manresa celebra aquest any el 25è aniversari i ho farà de la mà de qui hi va posar música la primera vegada: el grup Pep López i Sopars de Duro. La revetlla, que com cada any organitza l’associació sense ànim de lucre Imagina’t amb l’Ajuntament, se celebrarà el diumenge 23 de juny, a partir de les 8 del vespre, a la plaça Major.

Després de l’arribada de la flama del Canigó i un cop s’hagi fet fosc, s’encendrà la foguera de Sant Joan al mig de la plaça i començarà la celebració de la nit més curta de l’any sense petards i amb molta música. El grup Pep López i Sopars de Duro hi portarà Folkids, un espectacle d’animació amb música folk per fer cantar i ballar.

La revetlla de Sant Joan sense petards està pensada per a un públic familiar; especialment, per als més petits.

L’Ajuntament de Manresa i Imagina’t conviden a gaudir de la festa al bell mig de Manresa i recorden que està prohibit tirar petards.

El cartell d'aquesta 25a edició és obra de la il·lustradora manresana de contes infantils, Anna Villegas Pascual.