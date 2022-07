Els gats poden convertir-se ràpidament en companys perfectes. Per descomptat, no tots tenen les mateixes característiques. A més del seu temperament, també hi ha predisposicions genètiques que influeixen en el seu caràcter. Cal que els observem i coneguem perquè darrere del seu comportament hi ha explicacions inimaginables.

Avui coneixerem a un gat amb característiques úniques. És ideal si volem trobar una estrella indiscutible si vivim en un pis. Es tracta del Devon Rex, una raça poc coneguda, però pot convertir-se en un gran company.

Aquest gat astut i juganer és perfecte per la gent que viu en habitatges petits. Li encanta la companyia i odia el fred. També és una de les poques races recomanades per als al·lèrgics. De fet, el seu pelatge pràcticament no es desprèn. No és necessari pentinar-lo i no hi ha risc de trobar pèls per tota la casa. Entre altres coses, és un dels pocs gats amb pelatge arrissat. Sembla increïble, però aquesta característica única ha estat la raó del seu èxit.

Aquest gat sol tenir una grandària mitjana i el seu color pot variar entre moltes tonalitats. Té una manera de caminar bastant peculiar, fet que el fa encara més atractiu i adorable, per a molts. Segueix als seus amos amb una constància increïble, per la qual cosa se'l considera un gat perfecte per als nens.

No obstant això, aquesta raça també necessita algunes cures. Per exemple, les seves grans orelles tendeixen a desenvolupar cerumen i les seves ungles també creixen ràpidament. Totes dues característiques han de ser controlades. En resum, el Devon Rex pot ser una excel·lent opció per als habitants de pisos que solen estar a l'interior.