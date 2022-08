L'Associació Defensa Drets Animal (ADDA) es mostra satisfeta amb la futura modificació del Codi Civil que preveu impulsar Justícia perquè els maltractadors d'animals no puguin tenir la guarda dels seus fills menors en cas de separació ni tampoc la custòdia de l'animal si el maltractament previ és familiar. Segons afirma a l'ACN la presidenta de l'entitat, Carme Méndez, ja fa anys que les associacions animalistes adverteixen de la relació existent entre el maltractament amb els animals i les persones. A més, Méndez demana assegurar que el text prevegi també la situació d'animals com el cavall, el ruc català o altres. D'altra banda, l'entitat veu una "contradicció" que s'avanci en aquesta línia però es mantinguin els correbous.

Per a ADDA, els punts de modificació anunciats per la consellera Lourdes Ciuró a l'ACN, i que està previst que s'aprovin, són conformes al que defensa l'associació. "Si hi ha un maltractador que de jove maltracta els animals és molt probable que després continuï i ho estengui a les persones", explica. Per això, en aquest aspecte veuen "perfecte" el canvi legal.

Vincle amb l'animal

El Codi Civil també recollirà que, en cas de separació, la custòdia dels animals sigui per al membre de la parella que hi tingui més vincle i no directament per al propietari. Méndez reconeix que no sap com es podrà demostrar a la pràctica davant d'un jutge i suposa que aquest podrà veure la connexió amb l'animal segons les expressions i el vincle.

Tot i això, planteja alguns dubtes, com ara en el cas dels gossos: "Són tan fidels i afectuosos que, de vegades, fins i tot amb la persona que no els tracta millor li guarden fidelitat i afecte".

Sigui com sigui, subratlla que sobretot s'ha de preservar la possibilitat que un maltractador o una persona amb una conducta de maltractament pugui descarregar la seva "fúria o disgust" amb l'animal de companyia que té a casa. "Són animals molt vulnerables", diu.

L'entitat també remarca que els animals de companyia no només són els gossos o els gats i demana assegurar que també s'inclouen el cavall, el ruc o altres animals que tot i que no visquin dins de la llar es puguin considerar també de companyia. "Això s'hauria de puntualitzar", indica Méndez. I és que, segons afegeix, en el cas d'una separació pot patir el mateix un cavall, un conill, un gos, un gat o una fura, per exemple.

"Actualment, ja sabem el conflicte que hi ha entre les parelles quan hi ha una separació, sigui pels fills, la llar o altres motius i en aquest cas l'animal de companyia ha d'estar inclòs dins d'un dels problemes a resoldre, i s'ha de resoldre de la millor manera", afegeix.

"Contradicció" pels correbous

La presidenta d'ADDA lamenta que l'ordenament jurídic català avanci en positiu per un cantó però doni cobertura legal "al maltractament dels correbous". L'associació ho veu una "contradicció" i considera que són "incoherències" que Catalunya ha de resoldre. "És l'únic país d'Europa en què encara es tolera un maltractament públic en un espectacle amb animals", es queixa Méndez.

Finalment, i sobre si creu que la modificació del Codi Civil representa un pas endavant significatiu a l'hora de protegir els drets dels animals, la portaveu d'ADDA avança que hauran de mirar-se la lletra petita per analitzar bé tot el que reculli el nou text. A més, apunta que la llei de protecció dels animals -aprovada el 2003 i modificada el 2013- té pendent de desenvolupar-ne el reglament, ja que tracta precisament dels animals de companyia.