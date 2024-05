Descobreix la funció que té la llengua aspra en els gats

Segur que tens curiositat per saber per què els gats tenen la llengua aspra. I és que la resposta és molt lògica; si tenim en consideració que són animals. La seva llengua està coberta de papil·les, unes diminutes estructures, les quals els serveixen per a netejar-se. Gràcies a la seva llengua poden eliminar els pèls solts i la brutícia que poden trobar en el seu pelatge.

A part de la seva funció en la higiene, la llengua aspra dels gats també exerceix un paper important en la seva alimentació. Aquesta textura els ajuda a esquinçar la carn de les preses de manera més eficaç, permetent alimentar-se de forma adequada en el seu hàbitat natural.

Tot i que l'aspror de la llengua dels gats és àmpliament coneguda, encara hi ha mites i realitats que envolten aquesta característica. Alguns creuen que la seva llengua aspra és similar a un paper de vidre, però en realitat, les papil·les gustatives dels gats estan dissenyades per ser suaus en un sentit, però aspres en un altre, cosa que els permet realitzar múltiples funcions.

Les curiositats de la llengua dels gats / freepik

Llepades com a mostres d'amor

La llengua aspra dels gats està dissenyada principalment per a la seva higiene personal i la seva alimentació, però també exerceix un paper clau en la seva comunicació. Els gats poden fer servir la seva llengua per realitzar llepades suaus com una manera de demostrar afecte i establir lligams socials amb altres gats i amb els seus amos humans.

Els gats no són els únics animals que tenen aquesta característica, els tigres, lleopards, coales i llúdrigues també tenen llengües aspres que els ajuden en el seu procés d'alimentació i empolainament. Aquestes llengües aspres estan adaptades a les necessitats específiques de cada espècie.

Des de la capacitat per dormir llargues hores fins a la seva habilitat per comunicar-se a través de miols i gestos corporals, cada aspecte de la vida d'un gat és digne d'estudi i d'admiració.