Un felí d’uns 20 quilos de pes ha sigut capturat en un jardí de Marbella després d’escapar-se de la seva vivenda, situada a uns 20 quilòmetres del lloc on se l’ha trobat, a la mateixa localitat.

Es tracta d’un caracat, un animal que és un híbrid entre un caracal i un gat abissini. D’aquí el seu nom, una contracció de caracal i cat (gat, en anglès).

El caracat, per tant, s’assembla a un linx perquè és un híbrid entre un gat salvatge que viu a la sabana africana (caracal o linx africà), però també a un gat domèstic de gran elegància, l’abissini.

Elegant i astut

La mare del caracat és una gata de raça abissínia, de la qual hereta la delicadesa i el tarannà, l’elegància. D’altra banda, del seu progenitor, també conegut com linx africà, hereta la intel·ligència i l’astúcia.

Els caracats són animals relativament joves. La primera trobada entre un caracal i una gata domèstica va ser el 1998, quan en un zoològic de Moscou va tenir lloc l’encreuament entre els dos felins, donant lloc a una llorigada de cries híbrides que, al ser considerades bastardes i no tenir els colors del pelatge patern, van ser sacrificades.

Més domesticables

La revista alemanya ‘Der Zoologische Garten’ va publicar en el seu volum 68 el naixement d’aquesta nova raça, que va enamorar molta gent i que ara és un dels felins híbrids més demanats de Rússia i els Estats Units, llocs del món on es creu que hi ha més caracats perquè són fàcils de criar i són animals molt intel·ligents. A més, són més fàcils de domesticar que els caracals salvatges.

Tanmateix, l’encreuament del zoològic de Moscou va ser un accident, perquè els caracals veuen els gats com a preses i no com animals per aparellar-se, per la qual cosa els caracats han de ser criats artificialment, amb tots els problemes que això comporta.

Mida, pes i pelatge

El caracat és més petit que el caracal salvatge, però bastant més gran que el gat abissini. El seu pes pot rondar els 13-14 quilos i arriba a fer uns 36 cm d’alt i uns 140 cm de llarg, cua inclosa.

El color del seu pèl és molt semblant al del caracal si es barreja amb un gat abissini: pèl taronja tirant a coure amb ratlles o bandes fosques o marró, canyella i negre, amb el pit i ventre blanc.

A més, en el caracat se solen veure també els flocs negres a la punta de les llargues orelles (anomenats plomalls en el caracal), el nas de color negre, ulls grans, mirada salvatge i un cos fort però estilitzat i estètic.

Rugit

Els híbrids de primera generació, és a dir, els que provenen directament de l’encreuament entre un caracal i un abissini, solen ser més assalvatjats i moguts que els de segona i tercera generació, quan ja es creuen dos caracats. I amb cada encreuament, estan més domesticats (dòcils) i són més carinyosos.

Quant al so que fan, com més percentatge de caracal tinguin més rugit emetran en comptes d’un miol corrent. O una barreja entre xiscle i rugit.