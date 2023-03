L’última gran entrega dels informes fets pel grup d’experts més gran del món sobre canvi climàtic incideix, una vegada més, en l’amenaça que suposa la crisi climàtica per a la humanitat i en la necessitat de prendre accions més contundents per frenar l’avenç d’aquesta crisi global. «Els plans d’adaptació i mitigació davant el canvi climàtic han avançat en els últims anys, però, tot i així, continuen sent insuficients per fer front a aquesta crisi», destaca l’anàlisi publicada aquest dilluns. «Necessitem tancar la bretxa entre el que estem fent i el que necessitem fer per fer front al canvi climàtic», afegeix l’informe.

El panel d’experts que ha liderat aquesta última anàlisi destaca que «hi ha prou capital» per desplegar totes les mesures d’adaptació i mitigació necessàries per lluitar contra la crisi climàtica, però que encara falta «eliminar les barreres» i augmentar els esforços per «redirigir els fons cap a l’acció climàtica». «Els beneficis associats a la descarbonització de l’economia global són tan o més grans que el cost de la inacció i, per tant, dels impactes climàtics», destaca l’investigador Pep Canadell, director executiu del Global Carbon Project en declaracions al Science Media Center (SMC) després de la publicació d’aquest últim informe.

Resiliència climàtica

¿La recepta per salvar el planeta? Els experts apunten l’anomenat desenvolupament resilient. És a dir, la idea que, d’una banda, urgeix frenar l’emissió de gasos amb efecte hivernacle, i de l’altra, aplicar mesures per adaptar-se als diferents impactes del canvi climàtic. Això inclou, per exemple, les mesures enfocades a reduir el trànsit a les ciutats, ja que, d’una banda, aconseguirien reduir els nivells de pol·lució atmosfèrica a les grans ciutats, i de l’altra, ajudarien a millorar la salut de les persones. En aquest sentit, els científics recorden que ‘surt més barat’ aplicar mesures per millorar la qualitat de l’aire que haver de lidiar amb totes les malalties i els problemes de salut pública derivats de respirar un aire contaminat.

El diagnòstic dels experts és clar. Si volem salvar el planeta i els seus habitants davant un futur d’extrems climàtics, cal aplicar «canvis transformadors» tant a escala industrial (en sectors com l’alimentació, l’energia i el transport) com a una escala més individual (amb canvis d’hàbits i d’estils de vida). «És més probable que els canvis transformadors aconsegueixin la seva comesa quan tothom treballa de manera conjunta per aconseguir-ho i quan els beneficis i les càrregues es reparteixen de manera equitativa», destaca Lee, com a portaveu de l’IPCC, després de la presentació d’aquest últim informe.

Full de ruta

El full de ruta per esquivar la catàstrofe climàtica continua sent el mateix: el món ha de reduir a la meitat les seves emissions per al 2030. Només així s’aconseguirà limitar l’augment global de les temperatures per sota dels 1,5 graus de mitjana, el conegut ‘llindar’ de seguretat per a totes les formes de vida que habiten al planeta. «Cada dècima d’increment de la temperatura provoca un ràpid increment dels perills climàtics», recorda l’informe. Els pronòstics apunten que l’avenç de la crisi climàtica provocarà onades de calor cada vegada més intenses i freqüents, més pluges torrencials i inundacions i més fenòmens meteorològics extrems a totes les regions del món. Tot això, al seu torn, podria posar en risc la seguretat alimentària de milions de persones i amenaçar la supervivència de les poblacions més vulnerables del planeta.