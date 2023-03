Als bonics boscos del Perú, un gran incendi rugia entre els arbres. Les flames s’elevaven cada vegada més i amenaçaven de destruir tot el bosc. Els animals, desesperats, van córrer cap a les muntanyes per buscar ajuda. Però no n’hi van trobar. El foc era massa gran i els animals estaven desesperats. Llavors va aparèixer un petit colibrí decidit a apagar el foc. El colibrí volava amunt i avall, portant gotes d’aigua d’un rierol cap al foc. Després de molts viatges, el colibrí va aconseguir extingir les flames i salvar el bosc. Els animals estaven sorpresos i agraïts al valent colibrí. Sabien que, sense el valor i la determinació d’aquell ocell, el bosc s’hauria perdut. Aquesta història ens ensenya que, per petits o insignificants que ens sentim, podem marcar la diferència i salvar el dia. Aquesta faula quítxua del Perú ens demostra que, sense importar la mida de la nostra feina, tots podem treballar junts per arribar a aconseguir grans coses.

Per això, aquest any la campanya anima totes persones, per més petites que siguin, a aportar el seu gra de sorra per contribuir a resoldre la crisi de l’aigua en tres àmbits. Actua: 1 Escriu les accions que et compromets a portar a terme per contribuir a resoldre la crisi de l’aigua i el sanejament a unwater.org/bethechange. 2 Reflexiona sobre el significat que l’aigua i el sanejament tenen per a tu i crea un dibuix, una cançó o una pel·lícula que inspiri els altres. 3 Organitza una xerrada a la teva escola per debatre sobre l’aigua i el sanejament. Aprèn: Informa’t sobre la crisi de l’aigua i el sanejament i llegeix històries inspiradores de tot el món a www.worldwaterday.org. 1 Aprofundeix en les dades sobre l’aigua a la web de les Nacions Unides. www.unwater.org 2 Descobreix els temes que es debatran en la Conferència de les Nacions Unides sobre l’Aigua. sdgs.un.org/conferences/water2023 3 Consulta l’Informe Mundial de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament dels Recursos Hídrics, presentat el 22 de març sota el títol Accelerating change: Partnerships and cooperation (Accelerar el canvi: Associacions i cooperació) 4 Aprofundeix en els problemes relacionats amb l’aigua i el sanejament del teu país o regió a través d’aquestes webs. Comparteix: Publica els recursos del Dia Mundial de l’Aigua a les xarxes socials amb l’etiqueta #DiaMundialDeLAigua per fomentar el debat i conscienciar sobre el tema. Els pots descarregar de l’adreça www.worldwaterday.org/share. 1 Crea la teva llista d’acció. Decideix què faràs per contribuir a resoldre la crisi de l’aigua i el sanejament i comparteix-ho 2 Utilitza l’eina dels objectius mundials, disponible a www.worldwaterday.org/share, per crear i compartir a les xarxes socials una imatge amb text dirigida als líders mundials.