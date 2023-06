Maig va ser un més plujós i juny, fins ara, també ha estat passat per aigua. Vivim una treva, després d'uns mesos de sequera, que permet que els pantans recuperin reserves d'aigua, però ho fan a un ritme força lent.

Els ruixats del maig van trencar la tendència. Va ploure a les capçaleres dels rius Llobregat i Cardener, i això, si va permetre frenar la pèrdua d'aigua dels embassaments, si bé es van mantenir amb l’escassetat de reserves d’aigua que ja tenien. De fet, les variacions dels volums d’aigua entre l’1 i el 31 de maig van estat gairebé inapreciables malgrat les precipitacions que hi va haver.

Ara, al juny, sembla que la situació millora, però encara també dins d'un episodi de sequera. A nivell de tot Catalunya, en aquest moments les reserves d'aigua es troben al 28%. A més, cal tenir en compte que ara vindran uns mesos d'estiu marcats per la calor.

La Baells, el 31 de maig, estava a un 26,07% de la seva capacitat i a 14 de juny està al 30,09% (fa un any estava al 53,3%).

Sant Ponç ha passat del 29,83 del 31 de maig al 35,26% d'avui (fa un any estava al 64,47%).

La Llosa, que l'últim dia del mes passat presentava un 21,10%, aquest dimecres està al 24,08% (el 14 de juny del 2022 estava al 44,7%).

La situació és similar a la resta d’embassaments de les conques internes de Catalunya. El més ple segueix sent el de Foix (62,53%, tot i que retrocedeix del 65,15% del 31 de maig). Per darrere seu hi ha el de Sant Ponç i el de Susqueda (que va baixat del 35% al 32,07%), a favor del de Sau (que puja fins al 24,52% després d'haver arribat a estar al 6,54%). Riudecanyes és al 6,82% (baixa del 7,14% del 31 de maig) i el de Siurana al 6,70%. A la Conca Hidrogràfica de l’Ebre estan una mica millor. Els de Riba-roja i Terradets estan pràcticament plens, mentre que el de Guiamets es troba al 6,92%. El pantà d’Oliana té unes reserves del 58,67% (puja respecte al 46,78% de fa 14 dies).