Plantes d’exterior resistents i amb flors tot l’any

A les portes de la tardor, toca fer inventari de les plantes que han sobreviscut a la calor de l’estiu i renovar el jardí per recuperar el colorit de la primavera i vestir els nostres parterres i balcons de flors i lluminositat.

La manera més fàcil i còmoda de tenyir de color l’exterior d’una llar és amb <strong>plantes resistents a la calor i al fred</strong>.

Però, si la idea és que tinguin flors acolorides i lluminoses, és millor decantar-se per plantes que, a més de resistents, tinguin flors tot l’any, tot i que la tardor no sol ser bona època per sembrar-les perquè les plantes, per arrelar, requereixen temperatures suaus i no tenir condicions meteorològiques adverses.

Calendari de floració

«Les plantes tenen el seu calendari de floració anual, que varia segons el seu lloc d’origen i depenen de les hores de llum, temperatura i altres factors favorables per portar a terme la reproducció sexual, ja que aquesta n’és la finalitat. Per tant, és poc probable trobar plantes que passin tot l’any en flor», assegura Núria Abellán, responsable de les col·leccions del viver del Jardí Botànic de Barcelona. Ara bé, segons afegeix l’experta, «sí que és cert que algunes s’allarguen molts mesos, ja sigui per la seva pròpia genètica o per la manipulació durant el cultiu on es creen les varietats de planes de floració més vistoses i duradores, com poden ser moltes espècies de geranis i buguenvíl·lees, que troben un ambient excepcional a les nostres llars».

«Per això, si volem tenir plantes d’exterior florides durant gairebé tot l’any, podem fer una bona combinació, fixant-nos en el seu lloc de procedència i en les espècies florides que tenim disponibles en les diferents èpoques de l’any als vivers comercials», conclou Abellán.

Per tant, si la idea és disposar d’un balcó o jardí que tingui plantes fàcils de cuidar i amb flors acolorides i vistoses tot l’any, hi ha cinc plantes que cal tenir en compte:

Gerani Considerada ‘el rei dels balcons’, és una de les plantes d’exterior que requereixen menys cures i que tenen flors vistoses durant tot l’any. La millor època per plantar-los és, com passa amb gairebé totes les plantes, a la primavera, perquè la planta creixi sana i forta. En tot cas, és imprescindible que les llavors o esqueixos es plantin després de l’època de gelades, és a dir, quan ja hagi acabat l’hivern.

Gessamí Tot i que hi ha nou tipus de gessamí, la majoria tenen flors blanques. Són també una de les espècies més cultivades perquè tenen la flor molt perfumada i són molt resistents una vegada han arrelat, ja sigui a terra o al test, malgrat que no aguanten bé les gelades i prefereixen zones amb sol. El gessamí necessita un reg regular i una poda anual per millorar el creixement i la floració. A més de per la seva agradable olor, aquesta planta és molt apreciada perquè en infusió les seves flors tenen propietats relaxants que ajuden a combatre l’ansietat i l’estrès.

Begònia De flors vistoses i molt acolorides, les begònies són molt resistents a les baixes temperatures, necessiten poc reg i adob i creixen perfectament al terra o al test. A canvi de molta llum, treuen unes flors grans, vistoses i amb diversos colors durant tot l’any. No són delicades ni es pansiran si es canvien d’un lloc a l’altre, així que són la planta ornamental perfecta per decorar els exteriors d’una llar o d’un negoci sense preocupar-s’hi gaire.

Ciclamen És una planta bulbosa originària dels boscos mediterranis, on creix a l’ombra dels arbres durant l’hivern. Requereix més cures que per exemple la begònia, però si se segueixen uns consells bàsics mantindrà una bonica floració durant pràcticament tot l’any. Ha de tenir sol directe en les estacions fredes, una humitat mitjana –és a dir, no convé passar-se amb el reg– i és convenient protegir-la de la intempèrie directa perquè faci precioses flors de diferents colors durant tot l’any.

Alegries Tenen gran capacitat de floració i resistència natural, a més de florir de manera ràpida. Per fer-ho, només requereix ser en una zona il·luminada i protegida dels corrents d’aire. Té flors amb molt color, com el vermell, el blanc i el rosa. El reg d’aquesta planta requereix moderació, però sense deixar que se n’arribi a assecar-se per complet el substrat. Al ser una planta que tolera millor l’excés d’aigua que la falta d’aquesta, en cas de dubte és preferible regar-la una mica més del necessari.