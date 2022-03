La pèrdua dels cabells és un dels grans problemes entre els homes. Uns, intenten combatre'l amb pastilles, xampús i talls de cabell dissimulats; altres, directament contracten un viatge a Turquia; i d'altres, accepten la calvície i es rapen. Precisament això és el que va fer Matthew McConaughey quan en plena expansió com a sexsymbol a mitjans dels 90 es va rapar radicalment. Ho va fer abans que la cosa empitjorés. Però, en canvi, ara llueix una llarga cabellera. Com és possible?

Rínxols per sorpresa

Fa uns anys, quan els rínxols de Matthew McConaughey van tornar a aparèixer com per art de màgia, les primeres hipòtesis que van començar a circular entre els seus fans i el públic en general va ser que es tractava d'un implant capil·lar. De fet, en aquell moment un metge de Beverly Hills va aparèixer a la premsa per penjar-se la medalla del mèrit assegurant que era ell qui li havia fet la intervenció. Però res d'això era cert, tot i que semblés la versió més realista.

La resposta al misteri, tal com reconeix el mateix actor, és un altre. "Com em va tornar a créixer els cabells? Aquest és el gran misteri. Estava completament decidit, ho tenia clar: res de Propecia ni altres pastilles, ha estat tot treball manual. L'únic que puc dir és que va tornar a créixer. Tinc més cabell ara que al 1999", ha assegurat McConaughey en una entrevista al portal LADBible.

Quan McConaughey es refereix a “treball manual” és perquè el secret, el seu sant grial per combatre l'alopècia, ha estat un ungüent que es frega diàriament al cuir cabellut durant 10 minuts. Ni més ni menys. I per als més escèptics respecte a les cremes miraculoses que fan créixer els cabells, l'actor explica que disposa del testimoni d'un especialista que ha certificat que mai no s'ha aplicat implants capil·lars.

Diferents tipus de pèrdua de cabell

Ara bé, quina mena d'ungüent utilitza l'actor, això ja no ho ha explicat. Posats a indagar en la recuperació miraculosa dels rínxols de McConaughey de la nit al dia amb una simple crema o producte, cal esmentar que dins del món de l'alopècia hi ha diferents tipus de pèrdua del cabell. Entre ells hi ha la que es coneix com a alopècia areata, que es tracta d'una malaltia autoimmune que ataca els fol·licles pilosos fins a provocar la caiguda dels cabells.

Segons qui la pateixi es pot tractar d'una pèrdua de cabell temporal que posteriorment torna a créixer, i de fet, hi ha tractaments capil·lars específics que ajuden el pacient a recuperar el cabell, fins i tot de forma ràpida. Ara bé, en els casos més severs, els d'una pèrdua total i irreversible dels cabells, aquests ja no tornaran a créixer. Va ser temporal el tipus d'alopècia que va patir McConaughey? Això no se sap, només que utilitza un ungüent que en poc temps li ha permès recuperar els rínxols.