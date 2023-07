El món de les subhastes no té límit. El caprici dels milionaris, tampoc. I si, a més, es combina subhasta i moda, el resultat pot assolir un nivell d'extravagància digne d'article. És el cas d'aquesta bossa 'Louis Vuitton' de 63.000 dòlars (gairebé 58.000 euros) amb una insòlita característica: no la podràs lluir tret que siguis Ant-Man.

En realitat, sí que el podríem lluir, però ningú se n'adonaria. I és que aquest singular complement, de color groc fosforescent, amb prou feines fa 0,65 per 0,22 i per 0,7 mil·límetres, menys que un gram de sal.

La bossa ve amb un microscopi a joc

Conscients que, presumir aquesta bossa és una mica complicat, els creadors inclouen amb la compra un microscopi, per poder contemplar els seus diminuts detalls, com el del logo de Louis Vuitton.

La bossa de mà, subhastada al portal Joopiter, va rebre un total de 36 licitacions que van partir d'un mínim de 15.000 dòlars. El vencedor de la subhasta, anònim, va aconseguir adquirir-lo per 51.000 dòlars, més les taxes.

Qui està darrere de la diminuta bossa?

L'artífex d'aquesta excentricitat és el col·lectiu artístic MSCHF, que critica el consumisme capitalista a través d'objectes de moda.

Creat amb una impressora 3D, el col·lectiu convida a reflexionar sobre com els objectes perden el sentit pràctic quan es redueixen a joieria i se n'abstrau la funció fins a ser "purament la representació d'una marca".

Louis Vuitton, al marge de l'obra

La controvertida bossa de mà no té res a veure amb la prestigiosa firma de moda Louis Vuitton, tot i incloure els motius de la marca i l'essència dels seus característics dissenys. El col·lectiu va copiar el famós monograma 'LV' i va basar el disseny de la bossa en un model que, en mida real, val entre 3.100 i 4.300 dòlars, segons CNN.

"Crec que la 'bossa' és un objecte divertit perquè es deriva d'una cosa rigorosament funcional. Però bàsicament s'ha convertit en joieria", va dir a The New York Times el creatiu del grup, Kevin Wiesner, que va negar haver demanat permís a Louis Vuitton per utilitzar el seu logo.