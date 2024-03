Vols conèixer el pentinat de moda d'aquesta primavera?

Arriba la primavera i amb ella, els nous looks de temporada. Cada temporada (estació) canvia l'estil de la roba i els pentinats, entre altres. Així doncs, si vols estar a l'última no et pots perdre aquests looks: et sorprendran!

El pentinat de moda per aquesta primavera

En els darrers mesos hem vist com les grans seguidores de la moda i les tendències s'han sumat a la tallada de cabells que arrasa al streetwear. Un pentinat molt còmode per al dia a dia i que afavoreix tota mena de rostres.

El pentinat de moda per aquesta primavera 2024 / TikTok

Estem parlant del layered bob dels anys 90. Un tall de cabells que va conquistar cares com Jennifer Aniston i ara ha tornat per rejovenir i aprimar la cara mentre fa el teu dia a dia molt més senzill.

Com que és un pentinat per sobre de les espatlles és fàcil de mantenir i ràpid de pentinar. Així que si estàs pensant a fer-te un canvi de look no ho dubtis més i suma't a la tendència que no deixaràs de veure aquesta primavera.