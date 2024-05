La crema de les "celebritys" només costa 10 euros

Cuidar el nostre rostre és essencial si ens volem veure bé i que el pas del temps no es noti tant. L'estètica és molt important avui en dia, però moltes vegades pensem que només aconseguirem la "perfecció" amb operacions o retocs estètics i, no! Només necessitem conèixer trucs o cremes que utilitzen algunes celebritys. En aquest cas us ensenyem la crema que val 10 euros i utilitzen famoses com Victoria Beckham, entre altres. A més, la pots comprar a Espanya.

S'ha guanyat l'apel·latiu de "crema miraculosa" per la seva capacitat per il·luminar el rostre, revitalitzar la pell cansada, nodrir ungles i cutícules, reparar els llavis esquerdats, com a aliada contra les dureses i rascades, i fins i tot, com a after sun.

La seva fórmula és 100% natural i bio. El resultat de fer-la servir és la sensació d'una pell sana i hidratada des de la primera aplicació. A més, hi ha dues versions, l'original i una amb menys greix, la versió Light.

Victoria Bechkam utilitza la crema miraculosa / Victoria Beckham

L'esposa del famós exfutbolista anglès David Beckham va confessar que Skin Food de Weleda és la seva crema indispensable i que gràcies a la seva textura untuosa nota com la pell s'hidrata des de la primera aplicació.

Skin Food és una crema ideal per nodrir i reparar la pell del rostre i del cos, que calma irritacions i la protegeix de les agressions externes com el sol, el fred i la contaminació, tal com recull la web de la marca que parla de les propietats d'aquest cosmètic fet a Suïssa.

Serveix per a tot

L'actriu Julia Roberts també és fan d'aquest producte que, a més a més de servir per a tot, no és una crema caríssima. El seu preu és de només 10,65 euros el pot de 30 ml.

És ideal per utilitzar a l'estiu, ja que hidrata la pell tant de la cara com del cos i la protegeix de les agressions externes. Està indicada per a pells molt seques i danyades.

Indicada per a la cura diària de cara i cos, apta per a tota la família.

La model, filla de Stephen Baldwin, casada amb Justin Bieber, Hailey Bieber, també utilitza aquest bàlsam per lluir una pell hidratada i lluminosa, tal com va mostrar la mateixa maniquí nord-americana en un vídeo del compte de TikTok.

L'actriu Jenna Ortega és clienta d'aquest producte que deixa la pell molt hidratada i bonica. I és que mantenir un bon nivell d'hidratació a la pell és una cosa clau perquè es vegi bonica.