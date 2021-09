Nervis, abraçades i emoció en el retorn a les aules a l'escola rural de l'Estany. A diferència del curs passat els pares han pogut accedir al recinte per desitjar-los sort en el primer dia. "S'agraeix", diu la Natàlia Asensio abans de deixar el seu fill a l'aula. En la segona arrencada de curs en pandèmia, el director de l'escola, Toni Comajoan, s'agafa el nou any amb optimisme: "Tenim l'experiència de l'any passat i és un avantatge", assegura, tot reconeixent, però que a les escoles rurals les restriccions per la pandèmia "són més fàcils de portar". Precisament és aquest fet el que ha dut a la Núria Vilaseca a traslladar al seu fill gran a l'Estany. El curs escolar ha arrencat aquest dilluns a la Catalunya Central amb 72.505 alumnes.

A 2/4 de 9 del matí, les portes de l'escola rural de l'Estany s'han obert per primera vegada aquest curs. Per segon any consecutiu ha arrencat amb mascaretes, però amb els pares dins de les escoles i amb la possibilitat de barrejar grups bombolla al pati. "Tot afavorirà a relaxar l'ambient", reconeix a l'ACN el director de l'escola de l'Estany, Toni Comajoan.

Acompanyats per les seves famílies, els alumnes han entrat al pati de l'escola on se'ls havia preparat un mural perquè hi escrivissin com se sentien amb el retorn a les aules. "Felicitat" i "nervis" han estat les dues paraules més repetides. "Estic molt nerviosa, aquest curs és especial perquè és l'últim aquí", explicava la Noa Fàbregas, d'onze anys. Al seu costat, l'Eloy Cunties, de 12, reconeixia que tenia ganes de començar: "les vacances estan bé però també són avorrides".

L'escola rural de l'Estany aglutina una quarantena d'infants entre P1 i sisè de primària, subdividits en tres grups: els petits, els mitjans i els grans. El fet que siguin menys alumnes que a l'escola ordinària, explica Comajoan, els hi va donar "avantatge" per gestionar el curs passat les restriccions sanitàries, ja que només tenien tres grups bombolla en tot el centre.

Aquest baix nombre d'alumnes també és el que ha fet que famílies com la de la Núria Vilaseca hagi optat per traslladar el seu fill. "Fins ara hi duia només la petita, però he vist que aquí era tot més fàcil que a l'altre escola", explica. També la Natàlia Asensio, que ha arribat recentment al Moianès des de Sant Vicenç dels Horts per motius laborals, veu beneficiós que pel seu fill "passar d'una escola de dues línies per curs a només 40 a tota l'escola".