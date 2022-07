Els alumnes de l’escola de l’Estany creen una guia per descobrir el seu patrimoni

Conèixer i saber explicar la història dels capitells del monestir de l’Estany, aprendre a mesurar un tram de la mina a partir del mite de Teseu i el Minotaure o fer un rodolí. Aquestes són algunes de les competències que han posat en pràctica els alumnes de l’escola rural de l’Estany durant aquest curs i que han culminat en una guia turística del poble. A partir d’aquest juliol, el públic familiar que visiti el municipi es podrà endinsar en el seu ric patrimoni natural i cultural gràcies a les propostes dels infants.

Matemàtiques, coneixement del medi social i natural, art o llengua només són algunes de les matèries que els alumnes de l’escola de l’Estany han anat tractant aquest curs per elaborar una guia turística del seu municipi. Tot plegat va néixer de la necessitat que la guia del monestir va plantejar a l’escola perquè l’ajudessin a atendre millor una demanda cada vegada més creixent de públic familiar que volia visitar-lo.

La resposta de l’escola va ser pensar, dissenyar i crear un joc de taula semblant al joc de l’oca sobre la història del monestir romànic i els seus capitells. El director de l’escola, Toni Comajoan, ha destacat que, a més, els diferents cursos també s’hi van engrescar i s’ha acabat formant una guia de tot el municipi que proposa la visita de llocs tan emblemàtics com la mina, el puig de la Caritat i el rec de les Nogueres.

El públic familiar que a partir d’ara visiti l’Estany ja es trobarà unes postals amb dibuixos que han fet els propis alumnes sobre diferents llocs d’interès del poble. A més d’una breu explicació, també hi ha un codi QR que els dirigirà a la pàgina web del projecte amb propostes que es classifiquen per edats.

«Aprendre jugant». Aquesta era la màxima amb què treballava el grup dels grans de l’escola rural de l’Estany a l’hora d’elaborar el joc, que finalment han titulat El joc de l’Àliga, en al·lusió a un dels capitells més representatius del monestir de l’Estany. La Sira, una de les alumnes de 4t, relata que el seu objectiu ha estat que els nens i nenes que visiten l’Estany no s’avorreixin amb tota la història del monestir.

A partir d’uns reptes i preguntes que es van plantejant, els infants aprenen sobre l’art, la història i la vida de les persones que habitaven el monestir. «Seria el mateix que els pot explicar la guia quan fan la visita, però molt més divertit a través d’un joc», ha apuntat. Un dels trets característics del joc, segons ha explicat un altre alumne de 5è, el Bernat, són les figures, que representen els diferents capitells, i que han estat creades a partir d’una impressora 3D que tenen a l’escola. Per fer-les han tingut l’ajuda d’un col·lectiu d’enginyers que viu a l’Estany i que s’anomenen Steam4all.

Toni Comajoan ha destacat que el joc de l’Àliga és l’exemple més clar per ensenyar com els agrada treballar a l’escola. «Tenim un repte, un objectiu principal, que és crear un joc, però per a nosaltres allò més important és el com. Per això hem treballat molts àmbits i competències del currículum de 4t, 5è i 6è des d’art, llengua catalana, passant per medi natural i social», ha explicat.

Del joc a una guia

El projecte finalment també es va fer extensiu a tota l’escola. El grup dels petits ha elaborat un seguit de rodolins dels llocs més emblemàtics del poble que recomanen. El grup dels mitjans, per la seva banda, han fet una guia teatralitzada, d’uns deu minuts de durada, que explica la història d’un dels punts més interessants del poble, la mina de desguàs.

L’Elna i en Guillem, dels mitjans, expliquen que per drenar l’aigua de la pluja que s’acumulava a l’Estany i evitar que la població emmalaltís, van decidir assecar l’estany que hi havia a través de la mina. Gràcies al projecte han après aspectes com el sistema arquitectònic que es va fer servir per construir la mina, sistemes per mesurar-la o la història dels monjos que van aconseguir drenar l’aigua.

Més enllà dels aprenentatges que s’han de donar en el context d’una escola, el director destaca que és important que el centre també aporti valor a la comunitat on s’inscriu. «Des de l’escola volem prendre aquest paper d’arrelar al territori participant en aquest projecte», ha explicat.

De moment, s’ha fet una tirada petita d’exemplars que estaran al monestir en dipòsit perquè qualsevol nen o nena que visiti la zona hi pugui jugar. Més endavant, i si la iniciativa té èxit, no es descarta que el joc es pugui comercialitzar.