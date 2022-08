Troben almenys quatre cigonyes electrocutades a l’entorn de Moià

Almenys quatre exemplars de cigonyes han aparegut mortes aquest dimarts matí, molt probablement electrocutades, en una àrea de l'entorn del nucli urbà de Moià, segons han denunciat públicament i amb fotografies que així ho posen de manifest veïns de la zona i representants del col·lectiu ecologista El Fanal. Dilluns a la tarda va aixecar expectació l’arribada a la capital del Moianès d’un nombrós grup d’aquestes aus (es calcula que uns 300 exemplars), que hi van fer aturada, primer en camps segats de l’entorn per alimentar-se, i posteriorment cercant llocs alts, com ara el campanar de l’església, per refugiar-se i descansar.

Aquest matí, però, s’han trobat almenys quatre exemplars morts als peus de línies elèctriques, electrocutats. Els que s’han localitzat i fotografiat estaven a la zona del Prat de Moià, a la part sud del nucli urbà. Segons s'ha pogut constatar, les cigonyes havien estat anellades a Alemanya.

Consultats per Regió7, fonts d'Endesa han explicat que no han detectat que s'hagués produït cap incidència, «la qual cosa és estrany perquè si realment hi ha una electrocució sempre es produeix alguna alteració que detectem, com ara una lleugera desconnexió, ni que sigui per uns segons. Però no hem detectat res. Hem fet el registre de tota la comarca i no ens apareix cap alteració ni tampoc hem rebut notificació d'agents rurals». Tanmateix, les mateixes fonts han assegurat que «ho seguirem, per veure si realment hi ha hagut una electrocució».

Per la seva part, fonts del col·lectiu ecologista El Fanal han explicat que l'Institut Català d'Ornitologia, amb el que mantenen un contacte estret, està treballant per fer complir la normativa a les elèctriques perquè aquests episodis, del qual n'hi ha força precedents, no es produeixin.

A principi d'agost hi va haver un episodi amb la mort d'almenys 30 cigonyes electrocutades a Llagostera (Gironès) i Cornellà de Terri (Pla de l'Estany). Algunes no van morir a l'acte, sinó que van quedar malferides després de topar contra les línies elèctriques, segons van confirmar en aquell cas els Agents Rurals. Aquestes aus són molt voluminoses i poden electrocutar-se entre elles si una cigonya toca amb un cable i al mateix temps entra en contacte amb un altre animal.

Les empreses elèctriques estan obligades per llei a dur a terme un seguit de revisions a aquestes torres d’alta tensió i fer les reformes pertinents, entre les que hi ha la instal·lació d'aïllants, per mantenir l’avifauna fora de perill. L’any passat, la Fiscalia de Barcelona va imposar una querella pels 255 ocells morts en línies elèctriques que es van arribar a denunciar.

Uns mesos després, la companyia elèctrica Endesa signava un acord de col·laboració amb la Generalitat amb l'objectiu comú de mitigar els riscos de col·lisió i electrocució dels ocells en la xarxa elèctrica, especialment d'aquelles espècies catalogades com amenaçades. Era la primera vegada que se signa a Catalunya un conveni d'aquestes característiques amb una companyia elèctrica.

Fonts del col·lectiu ecologista El Fanal han avançat que, juntament amb l'ICO, «estem planificant fer un cens de torres que no compleixen les mesures de seguretat al Moianès. Ho engegarem de cara de la tardor amb voluntaris que caldrà formar per tal que les puguin reconèixer i ubicar sobre plànol, segurament en col·laboració amb més entitats de la comarca».