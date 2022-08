La Festa Major de Moià encara una recta final que clourà amb una celebració de l'Arbre Fruiter que omplirà el municipi d'activitats culturals i permetrà celebrar la declaració del Parc Municipal moianès Bé Cultural d’Interès Local.

Durant el matí, al Parc Municipal s’hi celebrarà el concurs de dibuix, infantil Miquel Lerín-María Vilardell (10h), s’hi aplegaran Jocs Infantils per a famílies (11h), i un itinerari guiat historico-botànic per a celebrar la declaració del Parc com a Bé Cultural d’Interès Local (12h).

La tarda arrancarà amb uns Tastets de Cultura (18h) a tres racons de la zona superior, el llac del Parc Municipal: actuació de la cantant Namina acompanyada de Pep Gol, recital de la poeta Neus P. Cirera i actuació de la formació del Campus Musical del Moianès de Joventuts Musicals. A les 19h s’iniciarà La Festa de l’Arbre Fruiter i homenatge a la vellesa, enguany presidida per Àurea Autet, i que al llarg de l’acte comptarà amb l’actuació de la cantant Magalí Sare, a la part de baix del Parc Municipal. L’acte conclourà amb l'Himne de l'Arbre Fruiter musicat per Enric Morera i lletra de Joan Maragall. Enguany Magalí Sare en realitzarà la interpretació i l’arranjament. La jornada FAF es clourà al vespre (21h) amb el concert Laura Brasó, guanyadora del Premi al millor cantant català del Concurs de cant Tenor Viñas, acompanyada per la pianista Berta Brull, a l’Auditori Sant Josep.

Abans però, aquest dilluns hi ha previstos actes com la Trobada de Festa Major de plaques de cava (10 h); l'ofici solemne de Festa Major (12 h); la cercavila de gegants, capgrossos, bastoners i pollo (12.30 h); el vermut musical (13 h); la tirolina sobre el pantà del molí nou (14-20 h); el partit de futbol de Festa Major del Club Esportiu Moià (19 h) i l'espectacle infantil "Histriònic" (19h).

La festa major encara ja la seva recta final després de donar el tret de sortida amb la representació de la llegenda de la Cabra d'Or el 10 d'agost.

🐐 La festa de @LaCabradOr ha començat aquesta tarda a #Moià amb la representació de la llegenda a la plaça Major.



🎶 La Banda Àuria ha acompanyat l'espectacle amb la plaça Major plena.#FMMoià2022

La Cabra d'Or ha sigut la protagonista d'altres moments memorables com la cercavila nocturna pels carrers de Moià, la festa infantil o la gran cercavila per lliurar-la al senyor Planella.

🎉 Gran cercavila noctura pels carrers de #Moià després de trobar @LaCabradOr amb la participació de grans i petits!

🐐 Entrada de @LaCabradOr a la plaça Major de #Moià el dijous 11 d'agost per lliurar-la al senyor Planella, després de la cercavila des de la plaça Sant Sebastià.

La música ha sigut una altra de les grans protagonistes de les jornades de Festa Major. El Pony Pisador i Gertrudis van sumar-se a una festa on no hi ha faltat el ritme ni les ganes de ballar.

😀 El públic va participar durant tot el concert del grup El Pony Pisador a la Festa Major de #Moià, ballant i cantant sense parar! #FMMoià2022

🎉 El concert de Gertrudis @gertrudisband va acabar amb eufòria del públic ballant i cantant la cançó "Si tothom calla hem perdut la batalla..."



👏👏 Molt bon ambient #Moià!!

Un altre dels actes notables va ser el repic de campanes i engegada de coets amb Joan Gaja aquest diumenge.

🔔Repic de campanes i engegada de coets💥 amb Joan Gaja a la plaça Sant Sebastià de #Moià, diumenge 14 d'agost.



🎉 Bona Festa Major!! #FMMoià2022

Durant la Festa Major també hi ha hagut lloc per a la Fira d'Artesans i d'Artistes, el Festival Internacional de Música Francesc Viñas o el correfoc amb els Diables de Castellterçol.