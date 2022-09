Si el mural per si mateix ja era un reclam, la presència de qui l’ha il·lustrat, encara més. Pilarín Bayés ha estat aquest dissabte al migdia la protagonista de la inauguració d’un gran mosaic porcel·lànic a Calders que mostra elements, personatges i fets vinculats amb el municpi, i que ella mateixa ha dibuixat com a «homenatge a tota la gent que amb la seva vida quotidiana ha contribuït a fer aquest Calders que tenim avui», expressava l’artista.

L’acte, que en paraules de l’alcalde, Eduard Sànchez, ha reflectit el caràcter «humà i entranyable» de Bayés, s’ha celebrat en el marc de la Festa Major que aquests dies té lloc al municipi, i ha omplert la Plaça Major del poble, on hi ha el mosaic, amb desenes de persones que no han perdut l’oportunitat de demanar dedicatòries a l’artista o fer-s’hi fotos.

El mosaic, de 6x2 metres, embelleix un mur del casal del poble que dona al mirador de la plaça Major. Va ser un encàrrec del poble a Pilarín Bayés, que ha elaborat després d’una visita que va fer a Calders i a partir d’imatges, fotografies i informació que ha obtingut de la mà d’entitats locals que el mateix alcalde li va proporcionar en un llistat. El va pensar, en va fer un primer esbós en petit, i després en gran, en un format de 2 metres d’ample per 70 centímetres d’alçada, que va ser la base per a la posterior impressió sobre rajola, que ha anat a càrrec de l’empresa Personalització d’Espais Públics.

Bayés no recorda exactament quant de temps ha trigat a elaborar les il.lustracions, però explicava que n’està molt satisfeta perquè hi ha pogut reflectir «la història i la vitalitat del moment d’avui» que diu que ha trobat al poble amb el fort associacionisme que hi ha. Deia que «hi ha pobles que tenen un moment d’esplendor però després s’apaguen, i altres com aquest que es reinventen, i és el que he intentat reflectir». Ho ha fet a partir d’unes il·lustracions que mostren amb una varietat d'imatges, la història i l’actualitat del poble i on «he volgut que la gent s’hi veiés reconeguda». Entre altres elements, en el mosaic hi apareixen l’església, l’ajuntament, el Castell o la Colònia Jorba; però també tradicions com el gegant cargolaire i els cargols capgrossos, les caramelles, el Carnaval, els Pastorets...; un reflex de les entitats amb els caçadors, les cuineres, o el futbol; i també personatges il·lustres, des de Guifré el Pilós, com a repoblador de la Catalunya Central, fins a l’oscaritzat director de fotografia i cinema Néstor Almendros, que de petit havia viscut a Calders on també reposen les seves cendres, o el mateix rector de la parròquia del poble i escriptor, Josep Ruaix.

En acabat, Bayés ha signat el llibre d’honor de l’Ajuntament, i l’alcalde li ha fet entrega d’una reproducció en 3D de les ruïnes del castell de Calders com a record.