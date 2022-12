Moià farà una aportació extraordinària a la societat d'aigües per no haver d'apujar el rebut més del 4%

L’Ajuntament de Moià destinarà en el pressupost de l’any que ve 144.000 euros a Aigües de Moià, que és l’empresa pública municipal que gestiona el servei d’abastament, la xarxa de clavegueram i la depuradora. El propòsit d’aquesta aportació de caràcter extraordinari i exclusivament per al proper exercici és evitar que la societat hagi de carregar amb un augment de més del 4% per al 2023 el rebut de l’aigua que paguen els usuaris (particulars i activitats econòmiques), com a conseqüència de l’encariment de l’energia elèctrica, i que l’empresa municipal no tingui una descompensació econòmica. Alhora, es vol aprofitar que aquesta partida econòmica serveixi perquè l’empresa municipal faci una aposta de futur per instal·lacions que permetin abaratir la factura de la llum que li costa la prestació del servei.

El que va fer l’Ajuntament en el ple municipal és donar per bones les noves tarifes aprovades pel Consell d’Administració d’Aigües de Moià (on hi ha representats tots els partits) per a l’any que ve i, en paral·lel, aquesta aportació extraordinària.

Es vol aprofitar la partida extraordinària perquè l’empresa faci una aposta per instal·lar plaques per abaratir el que li costa de llum per a la prestació del servei

L’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, va exposar que l’augment del 4% del rebut és degut a l’increment del preu dels subministres, en aquest cas de l’electricitat. De fet, va detallar que, «perquè ens en fem una idea, l’únic que consumim per poder gestionar l’aigua és electricitat, per fer funcionar les bombes que extreuen l’aigua dels pous i també per a les que impulsen l’aigua cap als diferents dipòsits des d’on posteriorment després fem la distribució a tot el municipi». El que va explicar Guiteras és que «per a l’any que ve hi ha previst un augment del cost de l’electricitat per a aquest servei del 35% aproximadament, previsió en la que és possible que ens quedem curts». I va precisar que, davant d’aquesta situació, «si volíem cobrir amb la tarifa del servei la despesa afegida que se’ns generarà per donar-lo, i fer-ho apujant preus per trams o per tipus de consumidors (industrial, comerç, agrícola, domèstic...) podia arribar a comportar increments en alguns casos del 85% o més, i tot i així teníem dubtes que realment poguéssim cobrir el pressupost de la societat municipal per la prestació d’aquest servei».

L’alcalde moianès hi afegia que «una de les coses que no podem fer és aprovar un pressupost descompensat, que tingui més despeses que ingressos», i que amb tots aquests elements damunt la taula hi havia dues opcions: «O apujàvem els preus de les tarifes dels consumidors en els nivells que he comentat, o, que és el que vam acordar en el Consell d’Administració d’Aigües de Moià per part de tots els grups, fèiem una aportació municipal extraordinària, que vol dir que serà només per a aquest any». El batlle va exposar que «ens semblava que amb el que considerem un servei bàsic com és l’aigua, en una situació de crisi, no podíem fer la pujada que els càlculs ens diuen que hauríem de fer, perquè la càrrega sobre el ciutadà hauria estat molt forta. Per això es fa aquesta aportació municipal».

Alhora, Guiteras va destacar que aquesta mesura ha de servir «de pont» per «començar a gestionar d’una manera més eficient l’energia per part de la companyia municipal d’aigües». El pla passa perquè amb aquesta aportació es comenci «a posar plaques solars per a les bombes dels pous; s’aprofiti també l’energia de les plaques que ja s’estan instal·lant a la teulada del pavelló, de manera que els excedents els hi puguem derivar. I que siguem més eficients a l’hora d’extreure l’aigua, amb una revisió general de les bombes i les tuberies perquè consumeixin el mínim possible. D’aquesta manera, volem fer rendible aquesta aportació de tants diners del pressupost municipal, perquè sinó no serà sostenible».

La proposta es va aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern (AraMoià-ERC) i de dues de les formacions de l’oposició, Junts i el PSC, mentre que Capgirem Moià es va abstenir. El portaveu d’aquest grup, Eduard Altarriba, va demanar que el pas de fer aquesta aportació extra «vagi acompanyat realment d’una transició energètica real i, sobretot, d’un canvi del consum d’aigua que fem en aquesta comarca, que és dels més alts de Catalunya. Perquè si es cronifica tindrem un problema amb aquesta empresa municipal»

Maria Tarter, de Junts, va argumentar que hi votaven a favor «que aquesta pujada fos la mínima possible sense posar en risc l’empresa i per això es compensa amb aquesta aportació municipal extraordinària per aquest 2023. Esperem que sigui suficient i que, mentrestant, la companyia pugui planificar si ha de posar plaques solars o altres sistemes que ens abarateixin l’extracció de l’aigua perquè no s’hagi de fer més aportacions ni tampoc apujar preus».