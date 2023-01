Moià podrà refer el 'Guernica' de l'1-O després del nou atac sofert

El mural que Moià té dedicat a l'1 d'Octubre i que s'inspira en el Guernica de Picasso es podrà netejar i tornar al seu estat original després dels danys que li van provocar uns desconeguts la nit de dimecres a dijous, quan el van esquitxar en bona part amb pintura, en una acció feta de matinada. Aquesta obra s’ha refet ja en dues ocasions i, fins i tot, s’ha canviat d’espai, després que s’hagi convertit en objectiu de grups d’ultradreta.

Ara, el mural inspirat en la reconeguda obra de Picasso es pot veure en una de les façanes de l’espai cultural Les Faixes, on es va pintar entre els mesos d’agost i setembre, però que s’ha inaugurat formalment aquest cap de setmana passat. Anteriorment, s’havia fet a la plaça de CAP, primer sobre una lona muntada en una estructura i, posteriorment, damunt d’una de les parets que donen a l’espai, però en tots dos casos va rebre atacs immediats (en el segon, es van enfilar a la teulada i hi van llançar salfumant).

En aquesta ocasió, ha aparegut tacat en gran part de la superfície amb pintura vermella i grisa, que n’han malmès tres quartes parts de l’obra. Tanmateix, el coordinador de l'ANC Moià-l’Estany (promotora del mural), Pere Antúnez, ha explicat que en aquesta ocasió, i després dels atacs precedents, s’havia optat per acabar l’obra posant-hi una capa d’imprimació protectora, i que després que l’empresa encarregada hagi analitzat la pintura que s’hi ha llançat, «sembla que es podrà netejar i recuperar la imatge». I en aquest sentit ha subratllat que «més que mai tenim molt clar que el mantindrem».

Antúnez considera que l’acció vandàlica ha estat feta amb total premeditació, ja que calia tenir ben estudiat com fer-ho per malmetre gran part de l’obra, tenint en compte que comença a 3,5 metres d’alçada del terra, i que en total ocupa una superfície d’uns 9 metres d’amplada per 5 d’alt.

Una primera versió de l'obra, dissenyada i pintada el 2020 per l’il·lustrador moianès Edu Altarriba juntament amb Irene Martí per encàrrec de l'ANC, va durar només quatre dies. El particular Guernica de Moià es va col·locar en una paret de la plaça del CAP. L'ANC volia un mural que recreés i deixés memòria dels fets i de les sensacions d'aquella jornada del 2017, amb motiu del seu tercer aniversari. Va deixar la proposta a mans d'Altarriba, que va fer una fusió entre la reconeguda obra de Pablo Picasso i els fets de l'1-O. Un mural que es va imprimir sobre lona de 6,40 metres d'amplada per 3 d'alçada i instal·lar damunt d'una estructura de fusta per donar-li estabilitat. Un grup ultra, però, el va despenjar.

El desembre del 2020 es va tornar a pintar, aleshores, però, directament sobre la paret. I allà va seguir fins que ara farà un any aproximadament, algú el va malmetre de nou. L'opció de l'ANC de Moià va ser no desistir, però en aquesta ocasió el Guernica es va pintar en una paret de l'edifici de l'espai cultural Les Faixes i amb unes dimensions majors. Tot i que els treballs es van dur a terme a l'estiu, la inauguració oficial no es va fer fins aquest cap de setmana passat. I avui, només cinc dies després, ha tornat a aparèixer malmès, tacat amb pintura.

Al mural s'hi reprodueixen i identifiquen perfectament algunes de les imatges més icòniques del Guernica original (quadre cubista que expressa la visió personal de Picasso del bombardeig de la població biscaïna durant la Guerra Civil Espanyola, el 26 d'abril del 1937), com els rostres que en reflecteixen l'horror, mesclades amb elements representatius de l'1 d'octubre del 2017.