L’Ajuntament de Calders compra l’antiga fàbrica Jorba per a usos públics

L’Ajuntament de Calders ha comprat el complex de l’antiga fàbrica Jorba, situada a l’entrada del municipi, amb l’objectiu de destinar-la a diferents usos públics. El consistori acaba d’adquirir el conjunt fabril, que està format per tres naus, per 275.000 euros. Pendent de fer un pla d’usos i de millora urbana, la idea inicial seria dedicar una nau per a l’ús municipal, una altra per a projectes i activitats compartides amb el Consell Comarcal del Moianès i la tercera per a la producció artística cinematogràfica.

L’antiga fàbrica Jorba de Calders, que es troba situada al costat de la rotonda que serveix d’encreuament entre les carreteres principals d’accés al municipi, la que va de Manresa a Moià i la d’Artés a Monistrol de Calders, és ara un equipament municipal. L’Ajuntament de Calders ha comprat als propietaris, la família barcelonina Argelich Hesse, el conjunt fabril de tradició vuitcentista, que està format per tres naus paral·leles i una de transversal que les uneix, més la casa del director. La nau més antiga és la situada al sud del conjunt (projectada el 1920), d'una sola planta, que conserva l'embigat i columnes de ferro originals. Les altres dues naus són més modernes, de dues plantes, fetes amb pedra i maó.

Tot i que la fàbrica va deixar l’activitat per la crisi del tèxtil, durant un temps es van llogar algunes de les seves naus per a diferents activitats fins que es va deixar d’utilitzar definitivament. El consistori calderí ja s’havia plantejat comprar el conjunt per destinar-lo a fer una residència de gent gran, una opció que, segons l’alcalde de Calders, Eduard Sànchez, «es va veure que no tenia recorregut» i es va descartar. Recentment, però, els propietaris van comunicar a l’Ajuntament la intenció de vendre el conjunt i, finalment, el consistori va decidir adquirir-lo. «Ens va semblar que no ho podíem perdre, ara que encara és aprofitable», apunta Sánchez.

El conjunt es troba en bon estat, però les tres naus tenen diferents graus de conservació i caldrà refer algunes teulades i l’embigat d’alguns espais. Els usos que es volen donar a les diferents zones del complex s’han d’acabar de definir, però en un dels espais el consistori tindria la intenció de traslladar-hi la brigada municipal per poder destinar la finca on està ubicada actualment a fer habitatge social. Aquest seria un espai destinat a usos municipals, que en un futur també podria incloure un local per al jovent.

Pel que fa una altra de les naus, es treballa amb la idea de fer-hi un espai polivalent destinat a la producció artística «bàsicament a temes de cinematografia i televisió, que aquí tenen demanda», assegura Sànchez. Finalment, la nau central seria per a usos compartits amb el Consell Comarcal del Moianès i podria comptar també amb un espai destinat a centre d’atenció turística i d’interpretació del municipi i la comarca. Finalment, l’antiga casa del director podria habilitar-se com a habitatge de masoveria perquè hi pogués viure una família, «que es podria càrrec de gestionar el manteniment del conjunt», apunta l’alcalde.

La fàbrica de Calders, que està catalogada com a Bé Cultural d’Interès local (BCIL), està qualificada com a sol urbà i ocupa una parcel·la de 5.434 metres quadrats, amb una superfície construïda de 3.263. L’entrada al recinte forma un petit jardí i a la part posterior hi ha una gran espai que s’habilitaria com a aparcament. Un cop adquirit el conjunt, ara l’Ajuntament encarregarà l’estudi històric i arqueològic i el pla director que n’haurà de concretar els usos.

Un espai originari del 1920

Els orígens de la fàbrica Jorba es remunten a l’any 1920 quan la família Jorba va adquirir uns terrenys propietat del mas Puig, al peu de la carretera de Vic, on es va construir una nau de pedra i una casa per a la direcció. La fàbrica va començar a treballar l’any 1925, deu anys més tard es va aixecar una nova nau i posteriorment es va ampliar fins a quatre, una de les quals es va enderrocar. En l’època de màxim rendiment, la fàbrica dels propietaris de la Colònia Jorba comptava amb una plantilla de 131 treballadors i 175 telers.

L’any 1970 l’empresa es va acollir a un pla de reestructuració i va tancar. El complex va passar a mans de l’empresa Cardona i Cia, de Monistrol de Calders, fins al seu tancament definitiu l'any 1990. Després d’un anys en desús, els fins ara propietaris del conjunt l’han venut a l’Ajuntament de Calders convertint l’antiga fàbrica en un equipament municipal.