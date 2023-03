El campanar de Moià serà objecte d’una intervenció per frenar-ne el deteriorament

Moià està buscant completar el finançament per poder dur a terme una primera intervenció d’envergadura a l’església parroquial, que passaria d’entrada per resoldre els punts que ara mateix presenten una diagnosis més sensible, com és el coronament del campanar i també a les cobertes de tot el temple. Una primera actuació que té un pressupost de 300.000 euros, i del qual en falten 56.000 per cobrir-lo i poder engegar els treballs. En paral·lel, s’està creant una entitat, anomenada Amics del Campanar de Moià, que vetllarà per la restauració, conservació i manteniment d'aquest patrimoni tan icònic de la mà de la parròquia, l'Ajuntament i el Bisbat de Vic, de manera que aquestes intervencions tinguin continuïtat en el temps, segons ha explicat Àlex Mur, un dels seus impulsors juntament amb Francesc Aliberch. Recentment, l'Ajuntament ha signat un conveni amb parròquia i Bisbat per poder invertir fons públics al temple a canvi de poder-ne fer un ús públic per a actes que s’hi escaiguin.

Tot plegat arrenca d’una primera visita (de la que ja se’n va fer ressò regió7) que tècnics del bisbat, l'Ajuntament i el Departament de Cultura de la Generalitat hi van dur a terme el 16 de desembre de 2020 arran del l'alerta que ja en aquell moment van donar els impulsors de la futura entitat, que entre altres activitats pugen a fer el repic en dies assenyalats i que van començar a veure que el campanar presentava símptomes preocupants. Amb aquest objectiu, la diòcesis ha contractat l’arquitecte especialitzat en restauració de patrimoni arquitectònic Jordi Morros per tal que dugui a terme les proves i els informes tècnics que detallin l’estat real de la coronació, en primer terme, i del conjunt del campanar i l’església, posteriorment. Les primeres conclusions confirmen que s’ha observat l’existència de diverses inestabilitats al coronament del campanar que suposen un risc respecte de la integritat i estabilitat d’aquesta part de l’edifici, que es troba a més de 45 metres d’alçada sobre el nivell dels carrers. És una primera actuació, pressupostada en 300.000 euros, d’una intervenció més global i progressiva que es planteja al conjunt de l’església Segons aquests anàlisis, el sistema d’arcs del coronament mostra deformacions visibles, amb algunes juntes entre dovelles unides aparentment només amb falques de ferro, amb mancances importants del morter d’unió, alguna dovella amb trencament d’una part de les arestes, destacant el trencament d’una de les dovelles en l’encaix amb la clau central de pedra, i una fissura visible en la zona de contacte entre el nervi i la clau. Els contraforts que apuntalen els arcs entrecreuats també presenten algunes deformacions vinculades a arrels de vegetació. Aquesta ja va ser tallada l’any 2018, però continua brotant i malmetent actualment els materials constructius del coronament del campanar. Aquesta problemàtica es considera una deficiència potencialment greu, atès que suposa un risc respecte de la integritat i estabilitat d’aquesta part de l’edifici, que es troba a la part més alta del monument. No obstant això, l’informe diu que la resta del campanar no presenta problemes estructurals greus i es tracta d’una construcció sòlida. Una bastida per facilitar el control De manera cautelar, es va realitzar una actuació prioritària de muntatge d’una bastida per fer de protecció provisional dels arcs i evitar despreniments de petits fragments cap a l’espai públic. Aquesta bastida també hi facilita l’accés per a una inspecció tècnica visual. Paral·lelament s’ha realitzat un aixecament fotogramètric en 3 dimensions del sistema d’arcs per verificar-ne la geometria i les deformacions amb precisió. A partir de la informació recollida, s’ha realitzat una diagnosi sobre l’estat de conservació del coronament de la torre campanar, amb una avaluació del grau de seguretat. Actualment s’està redactant el projecte de restauració dels arcs del coronament del campanar i de les teulades de l’església, que també es troben greument degradades pels corriments de teules i per les ventades del temporal Glòria, el que dona nombroses filtracions d’aigua al temple. En una primera fase es preveu actuar en paral·lel restaurant el coronament del campanar i els teulats. Els impulsors de la naixent entitat Amics del Campanar de Moià destaquen, però, que aquesta primera intervenció «és només l’inici de les múltiples actuacions que s’hauran d’impulsar els propers anys a partir d’un pla director per tal de restaurar arquitectònicament i artística el conjunt patrimonial de l’església parroquial i el nostre campanar. De fet, es tracta de l’únic monument de la diòcesi amb aquesta importància patrimonial que es troba pendent de restaurar amb profunditat». Actualment es compta amb 89.000 euros d'una subvenció de la Generalitat i 155.000 euros de la Diputació de Barcelona. El Campanar de Moià és un elegant monument barroc octogonal de 52 metres d’alçada. Està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local des de 1985 juntament amb l’Església Parroquial i forma part de l’Inventari de Patrimoni de Catalunya. Una entitat que neix per vetllar per la progressiva millora del temple Àlex Mur explica que des de l’any 2020 «hem anat creant un grup de gent diversa, molts joves, que ens encarreguem dels repics manuals de les campanes i de moltes altres coses», relacionades amb el temple. «Hem repenjat dos batalls que s'havien malmès, hem fet fer nova la finestra de la sala del rellotge, hem netejat la sala del rellotge d'excrements de coloms, hem retirat vegetació i aplicat herbicida a les zones del campanar on hi ha aquesta problemàtica, comuniquem tot allò que considerem que és necessari de revisar o reparar per seguretat i, recentment, de la mà del mestre rellotger Joan Pedrals, s'ha engegat puntualment el rellotge mecànic del campanar, que data del 1.600 i que no funcionava des de la dècada dels 70», detalla Mur, que subratlla que el campanar és «un símbol identificatiu de Moià». A partir d'ara, esperant la consecució de les obres d'aquest primer projecte quan es disposi del finançament necessari, «volem buscar una major continuïtat i estabilitat a aquestes actuacions de cura i de conservació del principal monument de la Vila. I és que, des de l'automatització dels tocs de campana, molts campanars resten en un estat d'abandonament i despreocupació. És per aquest motiu que, properament, crearem una entitat anomenada Amics del Campanar de Moià». A més, el proper 2026 es compliran els 300 anys d'ençà que va culminar la construcció del Campanar de Moià i, en aquest sentit, volen impulsar un seguit d'actes i de celebracions commemoratives al respecte. L’entitat destaca que «és imprescindible la implicació de totes les institucions públiques, del Bisbat, de la Parròquia i, fins i tot, la contribució voluntària de ciutadans i mecenes privats per tal que aquest símbol tan nostre i que tant estimem recuperi la salut» i torni a lluir com ara fa gairebé 300 anys. Amb el propòsit de finançar aquesta primera actuació, la Parròquia de Moià ha habilitat dos comptes corrents on persones físiques i jurídiques hi podem aportar donatius desgravables.