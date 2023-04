La CUP ha denunciat els atacs racistes i masclistes, les amenaces, les 'fake news' i els insults que rep la seva candidata a l'alcaldia de Barcelona, diputada al Parlament i exregidora de Moià, Basha Changue. L'organització ha traslladat a SOS Racisme la campanya d'assetjament que Changue pateix a les xarxes per part de perfils d'extrema dreta i que va a més a mesura que s'apropen les eleccions municipals.

"No hi ha ningú amb collons per a fotre-li 3 trets al cap", "es pot deportar Basha Changue a algun país caníbal" o "els negres són la pitjor raça de la humanitat" són alguns dels missatges publicats a Twitter contra la diputada. "Aquells que conreen l'odi i el racisme no ens atemoriran mai; l'extrema dreta no ens farà callar", apunta la CUP en un comunicat.