Castellterçol ja té projecte de reforma i ampliació de l’institut escola

L’esperada ampliació i reforma de l’institut escola de Castellterçol està cada cop més a prop de ser una realitat. El projecte que suposarà la rehabilitació de part de l’equipament que històricament ha estat l’escola de primària Ramona Calvet i la construcció d’un nou edifici annex, ja s’ha presentat públicament a la comunitat educativa. En els pròxims mesos, és previst que s’adjudiquin les obres i es puguin començar els treballs que han de posar punt final als barracons i concentrar tot l’alumnat de primària i secundària en un únic complex.

El projecte consisteix en la reforma de fins a 2.200 metres quadrats de l’edifici actual, així com la construcció d’un de nou annex a aquest. Aquesta ampliació, que suposarà un guany de 940 metres quadrats de superfície, permetrà traslladar al costat de l’escola els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO, que actualment reben classe en barracons situats en un terreny municipal separat del centre Ramona Calvet. La redacció del projecte executiu, que el departament d’Educació va adjudicar el novembre passat, ha anat a càrrec de l’empresa Anna Prats i Joan Valls Arquitectes.

La proposta vol unificar l’edifici existent i el nou a través dels espais de relació, que actuen com un complement de les aules en l'àmbit pedagògic. A l’edifici actual es preveuen uns nous espais d’àgora molt oberts cap al pati, i es transforma el pati central en un atri cobert que esdevé el nou cor de l’edifici, «un espai ple de llum natural on els alumnes podran exposar els seus treballs i fer actes culturals». A la primera planta, «es millora la claredat espacial i es recupera la circulació entorn del nou atri, fomentant la comunicació entre l’àmbit col·lectiu i les aules». A l’ampliació es manté el mateix criteri, «amb espais de circulació generosos i ben il·luminats, que aporten flexibilitat i actuen com a extensió de les aules». Els dobles espais «potencien la interacció entre els infants de diferents cicles i cursos».

Relació amb l’entorn

L’ampliació tindrà lloc per l’esplanada situada a la banda est de l’edifici actual. D’aquesta manera, es conserva el pati oest i la pista esportiva com a principal espai d’activitats a l’aire lliure, preservant la relació amb el parc i l’accés de primària i secundària des del carrer Rocacorba. Segons el projecte, en la unió entre els dos edificis es genera una placeta exterior amb un porxo des del qual es podrà accedir de manera independent a educació infantil gràcies a una nova rampa que connectarà amb el carrer Mestre Mercadé. Aquest porxo es prolongarà al llarg de la nova façana formant les aules exteriors d’infantil en relació amb el seu pati.

A l’entorn es preveu conservar els arbres existents i incorporar més verd i espais de joc amb elements naturals i s’aprofitarà el desnivell respecte al carrer Mestre Mercadé per guanyar espai de pati, amb murs de gabions que substituiran l’actual talús, «que encaixen amb la imatge de l’entorn i milloren la relació amb el barri».

El projecte de reforma ja s’ha donat conèixer a la comunitat educativa de Castellterçol en un acte que va comptar amb la presència del mateix equip redactor, de la directora i tècnics d’Educació de la Catalunya Central, un representant de la conselleria d’Infraestructures de la Generalitat, la presidenta del Consell Comarcal del Moianès, el conseller i la tècnica d’Educació del Consell Comarcal, i també exalcaldes de Castellterçol.

Una reivindicació històrica

L’ampliació de l’escola per donar cabuda a l’alumnat de secundària és una reivindicació de l’Ajuntament i la comunitat educativa de Castellterçol des del curs 2011-12, quan es va introduir la secundària al poble i es va adoptar el model d’institut escola. El projecte de reforma s’ha presentat posarà punt final als barracons actuals i permetrà concentrar tot l’alumnat de primària i secundària en un únic complex. El Departament d'Educació, que destinarà una partida de 5,8 milions d’euros a la reforma i ampliació, preveu tenir enllestits els treballs d’aquí a tres anys.