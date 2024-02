200 quilos de carn, 95 de fideus i 110 d'arròs. Aquests són els principals ingredients de l'escudella que avui, com cada dimarts de Carnaval, s'ha cuinat a Castellterçol. Durant la popular Festa de l'Escudella, la més antiga i genuïna del municipi del Moianès, s'han elaborat unes 6.000 racions del tradicional plat, que tothom qui ha volgut ha pogut degustar a casa seva o a la zona habilitada a la mateixa plaça Prat de la Riba, on el suculent brou s'ha cuinat durant hores en una trentena de calderes.

Abans no comenci la Quaresma, aquest Dimecres de Cendra, Castellterçol ha celebrat el seu àpat més popular: la Festa de l'Escudella. A partir de les 7 del matí, han començat els preparatius de la tradicional recepta i, de mica i en mica, els ingredients han anat fent xup-xup a la trentena de calderes que fumejaven a la plaça Prat de la Riba. Durant tot el matí, el mateix indret també ha estat l'escenari de diferents activitats, com una fira de productes alimentaris i de proximitat i tallers temàtics de vidre bufat i vidre Murano, llauneria tradicional, confecció d'imants o com decorar bosses.

Mentre una vintena d'escudellers no paraven de remenar les calderes, la festa ha estat amenitzada pel popular personatge de la Isabel de Sant Cugat del programa La Nit dels Ignorants de Catalunya Ràdio, que ha posat un toc d'humor a la matinal festiva, interactuant amb el nombrós públic que ha anat passant per la plaça.

Un cop l'escudella ha estat enllestida, a la una en punt del migdia, s'ha fet el repartiment. Tothom qui ha volgut ha pogut omplir els recipients que portava i degustar el suculent plat, ja sigui a la zona que s'ha habilitat al costat de la plaça o a casa seva. Enguany, per tal d'allargar l'escudella al màxim, s'han posat algunes restriccions i només estava permès un màxim de dos cullerots grans per persona, que equivalien a unes sis racions. L'escudella de Castellterçol es cuina només amb ingredients locals i té la particularitat que és l'única de Catalunya que es fa només amb carn, sense gra, ni verdures.