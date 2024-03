Missió Hypatia: la moianesa Anna Bach participarà en la nova missió simulada a Mart al desert de Utah

Una nova generació d'astronautes catalanes es prepara per a viatjar a Mart. O almenys, a un entorn molt similar al del planeta vermell. La segona edició del ja famós projecte Hypatia arrenca aquest dimecres amb la presentació de les nou tripulants, entre les quals hi ha la moianesa Anna Bach, que viatjaran a un 'simulador marcià' situat en el desert d'Utah (els Estats Units). La missió tindrà lloc entre el 2 i el 15 de febrer de 2025, coincidint amb la celebració del Dia de la dona i la nena en la ciència. "Durem a terme projectes de recerca. Però també treballarem per a visibilitzar el paper de les dones en l'exploració espacial i a crear referents per a les futures generacions", comenta Ariadna Farrés, comandant d'aquesta nova missió.

El segon viatge del projecte Hypatia serà protagonitzat per nou dones amb diferents background acadèmics. Tres d'elles, entre les quals hi ha Bach, ja van participar en la primera edició del projecte i sis més són noves incorporacions al programa. Es tracta de la matemàtiques Ariadna Farrés, nomenada com a comandant de la missió; la també matemàtica i veïna de Moià Anna Bach, l'enginyera mecànica Helena Arias, la geòloga Marina Martínez, l'enginyera en telecomunicacions Mònica Roca, la publicista Jennifer García, les enginyeres aeroespacials Estel Blay i Laura González, i la nanotecnologa Lucía Matamoros. "Som un equip multidisciplinari, amb diferents mirades i, sobretot, amb ganes de crear un projecte transversal", destaca García.

La nova missió durarà unes dues setmanes i es desenvoluparà en el famós simulador extraterrestre creat per la Mars Society en una zona del desert d'Utah que, en molts aspectes, recorda a les condicions del planeta vermell. Durant aquest període, les astronautes simularan tots els aspectes d'una missió a Mart: des de viure en habitacles hermètics com els que eventualment podrien construir-se en el planeta vermell, fins a realitzar sortides extravehiculars per a explorar l'entorn o desenvolupar experiments científics per a estudiar diferents fenòmens que puguin passar en l'espai. "És un projecte molt emocionant", afegeix Monica Roca, enginyera de telecomunicacions, empresària i ara integrant d'aquesta missió.

Missions científiques

Segons han anunciat aquest dimecres les tripulants d'Hypatia, durant aquesta segona missió a Mart es realitzaran tot tipus de projectes de recerca. Entre els més importants destaquen, per exemple, el desenvolupament de sistemes de teledetecció de la Terra des de l'espai. També es preveu treballar en la creació de plaques solars marcianes, el disseny de protocols per a recollir mostres de material geològic de la Lluna, el monitoratge de la conducta de les astronautes en una situació d'aïllament i la gestió circular dels residus de la tripulació.

La moianesa Anna Bach també té previst aprofitar la seva estada en el simulador marcià per a il·lustrar tota l'aventura i crear un llibre infantil inspirat en aquesta missió liderada per dones. "Volem que aquest tipus de projectes es converteixin en una font d'inspiració per a les futures generacions. És important que els nens i nenes continuïn somiant amb viatjar a l'espai i, sobretot, entenguin que en aquest món hi ha lloc per a tots i totes", destaca la Bach Valls, que durant el viatge marcià assumirà el càrrec d'oficial executiva d'aquesta nova i emocionant missió.