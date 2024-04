Moià acollirà una jornada sobre com protegir-se dels incendis en edificacions aïllades

El Departament d’Interior i la Federació d’ADF Bages-Moianès, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Moianès, impartiran una jornada sobre l'autoprotecció en cas d'incendi forestal en edificacions aïllades, el pròxim dijous 25 d'abril a Moià. Segons han assegurat els organitzadors, les ponències estan dirigides, principalment, a persones propietàries o gestores d'edificacions aïllades del territori, com masies, cases de colònies, granges o immobles de turisme rural.

La jornada comptarà amb cinc xerrades que tractaran qüestions que van des de mesures preventives, com informar i alertar a la població, pautes de seguretat per assegurar l'autoprotecció en cas d'incendis forestals i els efectius als quals s'ha de recórrer en cas que es trobin en la situació. Les ponències seran impartides per professionals d'Agents Rurals, Protecció Civil, Mossos d'Esquadra, SEM i Bombers.

La jornada tindrà lloc a l'espai cultural "Les Faixes" de Moià, des de les 19 a les 20:30 del vespre i cal inscriure's per assistir-hi omplint un formulari.