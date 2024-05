Dos experts en jocs de taula presenten divendres a Moià les seves novetats editorials

L'Auditori Sant Josep de Moià acollirà aquest divendres, 31 de maig, la presentació de dos llibres relacionats amb l'univers del joc de taula i l'aprenentatge, de la mà de l'associació Caldaus, de Calders, dedicada a la difusió d'aquest tipus d'entreteniment. D'una banda, es donarà a conèixer "Un món de Jocs" (editorial Sugar), d'Oriol Comas; i de l'altra, "Jugar" (editorial Paidós), d'Imma Marina.

"Un món de jocs" fa un recorregut per la història del joc de taula que transcorre per diferents èpoques i cultures, des de l’antiga Mesopotàmia i Egipte fins a l’eclosió dels jocs de taula de l'actualitat. Oriol Comas és un reconegut estudiós i divulgador de la cultura del joc i autor d'una cinquantena de jocs com Verbalia, Emigmarius (conjuntament amb el seu amic Màrius Serra) i responsable de l’adaptació del Scrabble al català. També ha col·laborat amb mitjans de comunicació tant catalans com espanyols, ha fet tasques de docent i ha treballat en diversos esdeveniments multitudinaris, dels quals destaca la creació i direcció durant deu anys del Festival Dau Barcelona, el festival de jocs de taula referent a casa nostra que, en la seva darrera edició, va aplegar unes 30.000 persones.

Per la seva banda Imma Marín presentarà "Jugar", una guia per a famílies i educadors que reivindica el joc com a eina de desenvolupament físic, mental, emocional i espiritual per a infants de totes les edats. Marín és especialista en joc, metodologia lúdica, educació, i comunicació a través del joc i la ludificació. Fundadora de l'empresa MARINVA una consultora especialitzada en l'ús del joc com a metodologia per a la transformació, i també és autora de "¿Jugamos?: Cómo el aprendizaje lúdico puede transformar la educación" (editorial Paidós) i del blog "Jugar, una forma de viure".

L’acte tindrà lloc a partir de 2/4 de 8 del vespre a l’Auditori de Sant Josep. La presentació, segons han anunciat els organitzadors, estarà amanida amb el sorteig de dos llibres i algunes sorpreses lúdiques que no han volgut revelar. D’altra banda, qui hi estigui interessat, podrà adquirir les obres presentades, amb la col·laboració de la llibreria Grau, i aconseguir una firma dels autors.